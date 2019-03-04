Какие китайские кроссоверы считаются самыми прибыльными в России

Самым прибыльным в январе оказался Geely Atlas. На его покупку россияне потратили в общей сложности 428,8 млн. рублей. За это время кроссовер разошелся тиражом в 330 экземпляров.

Напомним, что у нас авто представлено с двумя бензиновыми моторами — на выбор: с двухлитровым мощностью 139 л. с., агрегатированным с шестискоростной «механикой», или со 149-сильным объемом 2,4 л, работающим вкупе с шестидиапазонным автоматом. Привод как передний, так и на обе оси. Кстати, система полного привода выгодно отличает модель от многих соотечественников. Ценник на автомобиль стартует от 1 049 990 рублей.

На втором месте ТОП-10 выступает Haval H6: «паркетник» принес доход в 381 млн. рублей и пришелся по вкусу 254 покупателям. Тройку лидеров замыкает Chery Tiggo 5 с показателями в 207,5 млн. «целковых» и 182 автомобиля.

На четвертом и пятом пунктах прописались Lifan X60 (131,1 млн. рублей и 138 машин) и Zotye T600 (98,8 млн., 112 единиц) соответственно. Кроме того, по данным агентства «Автостат-Инфо», в первую десятку попали следующие модели по порядку: единственный в легковой продуктовой линейке марки Dongfeng AX7 (80,2 млн., 68 автомобилей), а также Besturn X80 (69 млн. рублей, 60 штук), Lifan Myway (53,1 млн., 59 экземпляров) и Haval H2 (50,3 млн. «деревянных» и 39 авто).