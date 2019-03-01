Стоит ли переплачивать за систему автоматического управления дальним светом фар

«Умная» система управления дальним светом, призванная улучшать видимость в темное время суток, не только избавляет водителя от необходимости постоянно дергать переключатель, но и предотвращает ослепление встречных шоферов.

МЕХАНИКА ПРОЦЕССА

Черно-белая видеокамера, встроенная в корпус зеркала заднего вида, следит за обстановкой на дороге и «передает» данные блоку управления, который в зависимости от ситуации переключает дальний свет на ближний или наоборот.

Принцип работы системы управления «дальним» может быть реализован одним из двух способов. Если фары галогеновые, то блок именно переключает свет, а если ксеноновые — то лишь поворачивает модуль лампы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Иными словами, в последнем случае «дальний» активирован всегда, но на то, как он светит, влияет положение лампы.