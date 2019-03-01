Стоит ли переплачивать за систему автоматического управления дальним светом фар

Фото: www.hella.com
Консультанты в дилерских центрах все активнее навязывают клиентам такую чудо-опцию, как система автоматического управления дальним светом. Но в самом ли деле она так нужна, и стоит ли переплачивать за подобное удовольствие? Обо всех плюсах и минусах новомодной функции расскажет портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

«Умная» система управления дальним светом, призванная улучшать видимость в темное время суток, не только избавляет водителя от необходимости постоянно дергать переключатель, но и предотвращает ослепление встречных шоферов.

МЕХАНИКА ПРОЦЕССА

Черно-белая видеокамера, встроенная в корпус зеркала заднего вида, следит за обстановкой на дороге и «передает» данные блоку управления, который в зависимости от ситуации переключает дальний свет на ближний или наоборот.

Принцип работы системы управления «дальним» может быть реализован одним из двух способов. Если фары галогеновые, то блок именно переключает свет, а если ксеноновые — то лишь поворачивает модуль лампы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Иными словами, в последнем случае «дальний» активирован всегда, но на то, как он светит, влияет положение лампы.

Фото: cars.usnews.com

ЦЕНА ВОПРОСА

Однозначно можно сказать, что система управления дальним светом отнюдь не лишняя. Другой вопрос, что в базовых комплектациях ее можно встретить исключительно на премиальных машинах. Если же вы присматриваетесь к автомобилю побюджетнее, то за это удовольствие придется доплатить.

Возьмем в качестве примера самую популярную на сегодняшний день модель класса C — Skoda Octavia. За систему управления «дальним» дилеры чешской марки просят 11 000 рублей — на первый взгляд, немного. Только вот доступна эта опция исключительно в средней и топовой комплектациях, а это как минимум еще 167 000 целковых к итоговой стоимости машины.

И вот тут-то многие водители начинают задумываться. Тем более, что стабильность работы системы автоматического управления дальним светом зависит от многих факторов…

Фото: www.yourmechanic.com

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Так, камера системы не «видит» встречных велосипедистов и прочих «безлошадных» участников движения. Да и авто не всегда попадают в ее поле зрения: если их фары частично «спрятаны», скажем, за отбойником, то на автоматическое отключение «дальнего» не надейтесь. Влияет и погода — система некорректно работает при сильных морозах, в тумане, снегопаде и ливне.

Владельцам авто с автоматическим управлением светом необходимо тщательно следить за «лобовухой»: птичий помет, насекомые, снег и лед также провоцируют сбои в работе системы. Чаще им приходится менять и щетки — причем абы какие уже не поставишь. Первые попавшиеся лампочки в фары тоже не подойдут: только оригинальные, а иначе никаких тебе переключений.

Помимо прочего, готовьтесь к возможным неисправностям — к примеру, к перегреву камеры, ведущей к блокировке системы. Будьте начеку и не расслабляйтесь, ведь необходимость взять упрпавление дальним светом на себя может возникнуть в любой момент.

Так стоит ли тогда переплачивать за чудо-опцию? Похоже, что особого смысла-то и нет.

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2 марта 2019
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