Как будет выглядеть обновленный Mercedes-Benz GLC Coupe

Десятисекундный ролик не дает полного представления о Mercedes-Benz GLC Coupe, претерпевшего обновление, но некоторые детали кузова все же рассмотреть можно. Судя по всему, кроссовер получит модернизированную светодиодную оптику. Кроме того, заводские дизайнеры переработали бамперы и решетку радиатора.

Стоит ожидать, что в салоне появится сенсорный экран мультимедийного комплекса MBUX (Mercedes-Benz User Experience) нового поколения, мультифункциональный руль с сенсорными элементами управления и цифровая «приборка».