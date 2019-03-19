Как будет выглядеть обновленный Mercedes-Benz GLC Coupe

Дата премьеры обновленного Mercedes-Benz GLC Coupe официально еще не назначена, но маркетологи бренда решили подогреть интерес публики тизерным видео, опубликованном в соцсетях. Что нового предложит конкурент BMW X4 после рестайлинга?
Десятисекундный ролик не дает полного представления о Mercedes-Benz GLC Coupe, претерпевшего обновление, но некоторые детали кузова все же рассмотреть можно. Судя по всему, кроссовер получит модернизированную светодиодную оптику. Кроме того, заводские дизайнеры переработали бамперы и решетку радиатора.
Стоит ожидать, что в салоне появится сенсорный экран мультимедийного комплекса MBUX (Mercedes-Benz User Experience) нового поколения, мультифункциональный руль с сенсорными элементами управления и цифровая «приборка».
Скорее всего, «паркетник» GLC Coupe (так же, как и уже представленный на Женевском мотор-шоу GLC) вооружат двухлитровой «турбочетверкой» с вариантами мощностей 197 и 258 л. с., сочетающейся с девятискоростной автоматической коробкой передач. Будет в арсенале авто и дизельный мотор объемом 2 л, с отдачей 163, 194 или 245 «лошадей» — в зависимости от модификации.
По непроверенным данным, «немец» дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке в середине апреля.