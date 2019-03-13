5 ошибок при замене моторного масла, которые совершают все водители

Такая простая и популярная операция, как замена моторного масла, до сих пор вызывает множество вопросов. Лишь одна догма остается навсегда: скаредность автовладельца и жадность сервисмена всегда приводит к смерти двигателя. Как спасти один из самых дорогих узлов автомобиля от преждевременного старения и скорого выхода из строя — в материале портала «АвтоВзгляд».
Как только человечество догадалось заливать в двигатель жидкость для уменьшения силы трения движущихся деталей, так сразу и начались различные инсинуации: какое масло заливать и как часто менять, где и почем покупать, как сэкономить. При этом заводские рекомендации уже не значат ровным счетом ничего: разную эксплуатацию и среду обитания автомобиля, манеру управления и требования водителя, температурные аспекты и желанные характеристики просто невозможно учесть, усреднить и подвести под один знаменатель. А ведь есть еще и вечное желание получить больше, заплатив меньше!
Однако хрупкие форсированные современные двигатели требует к себе еще больше внимания и еще чаще дают о себе знать. Поэтому с проблемой раннего выхода из строя мотора так или иначе сталкивались абсолютно все опытные автовладельцы. С чего начать, чтобы избежать сногсшибательных трат на восстановление силового агрегата?
Сэкономил? Заплати!
Любая смазка для мотора состоит из базового масла и присадок, которые производитель добляет для улучшения некоторых свойств основы. Если базовое масло низкого качества, то не помогут никакие дополнительные и улучшающие компоненты — такие ГСМ перестанут работать уже на 5000 — 6000 пройденных километров. Отсюда, к слову, и «растут ноги» поверья, что лучше покупать недорогое масло, но чаще его менять.
«Минералку» изготовляют из нефти, а «синтетику» путем каталитического синтеза из газа. Если смешать первое и второе в пропорции 75% на 25% соответственно, то получится «полусинтетика». Синтетические масла выгодно отличаются от минеральных куда большим температурным запасом — они начинают застывать при −50 градусов и сохраняют необходимую вязкость после преодоления отметки в 100 градусов. К тому же «синтетика» менее склонна к образованию нагара в рабочих камерах двигателя, практически не испаряется и не выгорает. Поэтому и стоит значительно дороже.
Если смешать продукцию разных производителей, то в двигателе образуется нерастворимый осадок, который быстро и продуктивно приведет мотор в негодность. Поэтому и доливать в двигатель можно только такое же масло, что было залито ранее. Даже аналоги с похожими «базами» могут обладать разными пакетами присадок, которые вступят в химическую реакцию.
Чтобы не получить ворох проблем, при проведении ТО на только что приобретенном подержанном автомобиле необходимо воспользоваться специальным промывочным маслом, которое вычистит следы эксплуатации и остатки «старых дел».
После операции по очистке двигателя, следует заменить не только промывочный состав, но и фильтр. Ведь в нем скопится огромное количество грязи, отработанного масла и прочих «артефактов», которые не должны впоследствии попасть в мотор. Такая предосторожность позволит не только спокойно спать, но и эксплуатировать автомобиль в нормальном режиме без всяких рисков. Обособленно же чистить двигатель от следов нагара не рекомендуется — регулярная чистка специальными составами не лучшим образом сказывается на прокладках и некоторых узлах. Особенно это касается прошедших «долгую жизнь» моторах.
Старый конь
Сильно подержанные моторы требует к себе особого отношения. Даже отметка в 150 000 пройденных километров должна заставить владельца бережнее относится к своему авто. Дело в том, что со временем увеличиваются зазоры между поршнями и цилиндрами, изнашиваются прокладки и сальники, появляются течи. Стоит проконсультироваться со специалистами не только о смене моторного масла, но и о значительном сокращении интервала между заменами.
Также следует чаще проверять количество смазки в двигателе с помощью щупа — даже кратковременно масляное голодание может прикончить изношенный двигатель. Фактически, владельцы подержанных авто с большим пробегом обязаны возить с собой небольшую канистру моторного масла на экстренный случай.
Халатность за миллион
Масло — это не только смазка, но и дополнительное охлаждение, очистка и защита двигателя от коррозии. Чтобы все эти свойства выполнялись в полном объеме, нужно подобрать правильное моторное масло, которое подойдет вашему двигателю по всем показателям. Поэтому при самостоятельном выборе следует отталкиваться не от рекомендации продавца и цены, а от требований завода-изготовителя.
Как правило, для каждого двигателя есть готовый список масел, которые подходят к конкретному мотору и не вызовут преждевременного износа и образования нагара. Этим перечнем и следует руководствоваться при плановом ТО. Найти подходящий состав поможет вездесущий интернет или официальный дилер, который обязан помочь собственнику авто без оглядки на пробег, географическое месторасположение и СТО, где обслуживается автомобиль.
Присадка присадке рознь
Многочисленные присадки к моторному маслу — один из краеугольных камней автопрома второго десятилетия XXI века. Мода на «целительные составы», которые за несколько тысяч рублей способны вдохнуть вторую жизнь в изношенный агрегат, привела к появлению на прилавках огромного количества красиво упакованных средств на все случаи жизни мотора.
Но прежде, чем плеснуть яркую жижу в маслозаливную горловину, стоит вспомнить: чудес не бывает, не придумали еще ничего лучше, чем свежее моторное масло высокого качества. Добавление же в имеющийся, зачастую отработанный состав, нового компонента, может привести к нарушению баланса уже имеющихся в масле присадок, образованию осадка и химической реакции. Вплоть до появления пены. Тогда придется срочно сливать испорченный ГСМ и менять фильтр.
…Городские условия эксплуатации, особенно если речь идет о крупном мегаполисе, рваный ритм езды и холодные зимы, неразрывно связанные с недостаточным прогревом двигателя — очень тяжелые условия работы для любого мотора. Поэтому, следуя из рекомендаций завода-изготовителя, прописанных в каждом мануале, для сохранения силового агрегата следует вдвое сократить межсервисный интервал. Выбор масла всегда остается за автовладельцем, но только официальный дистрибьютор может дать вам гарантию, что жижа, заливаемая в мотор, соответствует надписи на канистре. И еще: машину все же стоит прогревать в течение трех-пяти минут.