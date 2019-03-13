5 ошибок при замене моторного масла, которые совершают все водители

Сэкономил? Заплати!

Любая смазка для мотора состоит из базового масла и присадок, которые производитель добляет для улучшения некоторых свойств основы. Если базовое масло низкого качества, то не помогут никакие дополнительные и улучшающие компоненты — такие ГСМ перестанут работать уже на 5000 — 6000 пройденных километров. Отсюда, к слову, и «растут ноги» поверья, что лучше покупать недорогое масло, но чаще его менять.

«Минералку» изготовляют из нефти, а «синтетику» путем каталитического синтеза из газа. Если смешать первое и второе в пропорции 75% на 25% соответственно, то получится «полусинтетика». Синтетические масла выгодно отличаются от минеральных куда большим температурным запасом — они начинают застывать при −50 градусов и сохраняют необходимую вязкость после преодоления отметки в 100 градусов. К тому же «синтетика» менее склонна к образованию нагара в рабочих камерах двигателя, практически не испаряется и не выгорает. Поэтому и стоит значительно дороже.

Если смешать продукцию разных производителей, то в двигателе образуется нерастворимый осадок, который быстро и продуктивно приведет мотор в негодность. Поэтому и доливать в двигатель можно только такое же масло, что было залито ранее. Даже аналоги с похожими «базами» могут обладать разными пакетами присадок, которые вступят в химическую реакцию.