Что общего между водительским удостоверением и бутылкой водки

Некоторые пытливые водители задаются вопросом, с какой целью на оборотную сторону водительского удостоверения наносится вертикальный штрих-код, напоминающий акцизную марку с бутылки горячительного. Существует предложение, что он служит доказательством подлинности «прав», а заодно облегчает жизнь инспекторам, которые могут узнать всю информацию о владельце карточки за считанные секунды. Так ли это на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Поддельные удостоверения пользуются стабильно высоким спросом не только у тех граждан, что были лишены права управления транспортными средствами по тем или иным причинам, но и у небедных подростков, мечтающих добраться до руля раньше положенного срока. И дабы победить мошенников, активно фальсифицирующих документы, на водительские карточки стали наносить ряд особых «меток», в том числе штрих-код, имеющий явные внешние сходства с акцизной маркой, что клеется, в том числе, на бутылки с водкой.
Тот факт, что штрих-код на оборотной стороне водительского удостоверения (предусмотрен приказом МВД России № 365) служит дополнительным элементом, обеспечивающим защиту от подделки, порталу «АвтоВзгляд» подтвердили в МВД. Кроме того, представители ведомства сообщили, что он предназначен для «использования при автоматизированном учете». А это уже интереснее.
Согласно задумке, штрих-код на «правах» может применяться придорожными полицейскими для проверки водителя по базам в кратчайшие сроки. То есть, гаишнику не нужно тратить время на внесение в компьютер цифр — серийного номера удостоверения — достаточно прислонить карточку к терминалу: как, скажем, делают продавцы в магазинах, принимая у клиента оплату по безналичному расчету.
Идея неплохая — штрих-код действительно мог бы сэкономить время. Причем не только инспекторам, но и автомобилистам, вынужденным иной раз долго ждать, пока сотрудник ГИБДД «поднимет» в своих вечно «висящих» базах всю его водительскую историю. Но увы — пока это лишь задел на будущее, причем весьма отдаленное. Сегодня таких чудо-терминалов у гаишников нет, и когда они появятся, никому не известно.
Следовательно, на данный момент единственная реальная функция штрих-кода на оборотной стороне «прав» — служить доказательством подлинности документа, не более того. А значит, для водителя никакой практической пользы в нем нет. Хотя некоторое время назад предлагалось использовать штрих-код и для упрощения работы с сервисами проверки штрафов…