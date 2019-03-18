Что общего между водительским удостоверением и бутылкой водки

Согласно задумке, штрих-код на «правах» может применяться придорожными полицейскими для проверки водителя по базам в кратчайшие сроки. То есть, гаишнику не нужно тратить время на внесение в компьютер цифр — серийного номера удостоверения — достаточно прислонить карточку к терминалу: как, скажем, делают продавцы в магазинах, принимая у клиента оплату по безналичному расчету.

Идея неплохая — штрих-код действительно мог бы сэкономить время. Причем не только инспекторам, но и автомобилистам, вынужденным иной раз долго ждать, пока сотрудник ГИБДД «поднимет» в своих вечно «висящих» базах всю его водительскую историю. Но увы — пока это лишь задел на будущее, причем весьма отдаленное. Сегодня таких чудо-терминалов у гаишников нет, и когда они появятся, никому не известно.

Следовательно, на данный момент единственная реальная функция штрих-кода на оборотной стороне «прав» — служить доказательством подлинности документа, не более того. А значит, для водителя никакой практической пользы в нем нет. Хотя некоторое время назад предлагалось использовать штрих-код и для упрощения работы с сервисами проверки штрафов…