5 самых мощных китайских кроссоверов ценой до 1 500 000 рублей

Для того, чтобы рассчитывать на китайский SUV, заряженный как минимум 140-сильным силовым агрегатом достаточно иметь в кармане сумму от 950 000 до 1 500 000 рублей. За эти деньги можно выбрать компактный вариант с передним приводом и усредненным списком опций.

В рейтинге представлены далеко не все самые популярные бренды Поднебесной. Увы, в списке отсутствует представитель одной из самых продаваемых у нас китайский марок — Lifan.