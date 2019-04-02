5 самых мощных китайских кроссоверов ценой до 1 500 000 рублей

Китайские паркетники продолжают свое нашествие на российский рынок, и, судя по стабильному спросу, отечественный покупатель совсем не против этой экспансии. Ведь производители из Поднебесной предлагают самые различные версии кроссоверов по действительно выгодным ценам. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные варианты с мотором мощностью не менее 140 л. с.
Для того, чтобы рассчитывать на китайский SUV, заряженный как минимум 140-сильным силовым агрегатом достаточно иметь в кармане сумму от 950 000 до 1 500 000 рублей. За эти деньги можно выбрать компактный вариант с передним приводом и усредненным списком опций.
В рейтинге представлены далеко не все самые популярные бренды Поднебесной. Увы, в списке отсутствует представитель одной из самых продаваемых у нас китайский марок — Lifan.
Haval H6 Coupe
Haval H6 Coupe с самым мощным в нашем рейтинге 190-сильным агрегатом объемом 2 л доступен за 1 449 900 рублей. Мотор в этой версии работает в паре с шестиступенчатым роботом.
Речь идет о начальной комплектации City, в список опций которой включены обогрев передних сидений, климат-контроль, круиз-контроль, стеклоподъемники с электроприводом, смарт-ключ и прочие радости жизни. Топовый вариант Haval H6 Coupe обойдется в 1 579 900 рублей.
Компактный кроссовер Geely Atlas заряжен 1,8-литровым турбомтором мощностью 184 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой автомобиль предлагается за 1 439 990 рублей.
За эти деньги вы получите версию с климат-контролем, круиз-контролем, стеклоподъемниками с электроприводом, обогревом передних сидений, мультимедийной системой c цветным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов и прочие полезные опции.
Zotye T600
Очередной компактный кроссовер из Поднебесной Zotye T600 обойдется в 1 228 880 рублей. Это топовая комплектации Royal с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 177 л. с. и шестидиапазонной роботизированной коробкой передач.
В список оборудования такого автомобиля входят датчики парковки, климат-контроль, круиз-контроль, стеклоподъемники с электроприводом, обогрев передних сидений, а также другое полезное оснащение.
Новоиспеченная модель Chery Tiggo 7 предлагается всего за 999 900 «деревянных». За эти деньги доступен кроссовер с бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л. с., который укомплектован шестиступенчатой механической коробкой передач.
Речь идет о комплектации Sport, которая включает кондиционер, стеклоподъемники с электроприводом, обогрев передних сидений и прочее оборудование.
FAW Besturn X80
Кроссовер FAW Besturn X80 2018 года выпуска доступен минимум за 949 000 рублей. С такой суммой в кармане можно рассчитывать на автомобиль в стандартной комплектации Basic со 142-сильным мотором объемом 2 л и шестиступенчатой «механикой».
В списке опций присутствует кондиционер, стеклоподъемники с электроприводом, обогрев передних сидений, датчик давления в шинах и другое оснащение.