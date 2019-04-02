Известна дата начала российских продаж нового Mercedes-Benz CLA Coupe

Новый Mercedes-Benz CLA Coupe будет доступен, как с передним, так и полным приводом. Младшая версия CLA 200 щеголяет слегка придушенным 1,3-литровым мотором мощностью 150 сил. Топовый CLA 250 4MATIC располагает куда более шустрым движком о 224 «жеребцах» объемом 2 литра.

Дизайн-концепцию CLA Coupe унаследовал от старшего CLS — покатая крыша, «акулий» взор передней оптики и «подрезанная» корма.

Интерьер — чистая копия родственного А-класса со всеми плюшками-ватрушками, включая амбиентную подсветку и продвинутый мультимедийно-развлекательный комплекс. К слову, такой же устанавливается на новом GLE.

Цены на новинку берут начало от 2 500 000 рублей. Со всеми пирогами прайс приблизится к отметке в 3 000 000 рублей. Старт продаж Mercedes-Benz CLA Coupe намечен на июнь. Правда, полноприводный CLA 250 4MATIC приедет не раньше августа.