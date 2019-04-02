О чем свидетельствует налет на масляном щупе

Светло-коричневая эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины свидетельствует о том, что водитель неправильно прогревает мотор при низких температурах или совершает преимущественно короткие поездки. Чем чаще случаются непродолжительные «путешествия», тем больше конденсата скапливается в системе. А работа двигателя «на холодную», как известно, ведет к скором износу деталей…

Чтобы избежать появления безобидной эмульсии, а вместе с тем и продлить жизнь силовому агрегату, нужно как следует его прогревать, но не на холостых, а в движении. В пути — на «щадящих» оборотах — двигатель «пробуждается» в разы быстрее, нежели на стоянке. Кроме того, старайтесь по возможности отказаться от коротких поездок и внимательно следите за уровнем масла, не забывая вовремя его обновлять.

Добавим, что зачастую водители сталкиваются с другими отложениями на масляном щупе — с рыжеватым лаком. Он, в отличие от светло-коричневой эмульсии, обычно указывает на имеющиеся проблемы. Но и в таком случае не стоит сразу бить тревогу: для начала вспомните, не «кормили» ли вы машину в последнее время топливом или маслом сомнительного качества, ведь нередко проблема кроется именно в этом.