О чем свидетельствует налет на масляном щупе

Фото: jinyinqing.com
Обнаружив на крышке маслозаливной горловины или на щупе необычный светло-коричневый налет, одни автовладельцы в панике несутся на сервис, в то время как другие — не придают этому особого значения. Чем опасны подозрительные отложения в системе и опасны ли они вообще, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Приметив на щупе странный налет, не торопитесь на СТО: попадутся нечистые на руку мастера — нарветесь на ненужные «ремонтные» работы. С высокой долей вероятности можно предположить, что работники мастерской не скажут вам правду про таинственную эмульсию, ведь им это невыгодно. Напоют песню о серьезных проблемах с силовым агрегатом, который вот-вот даст дуба, да выкатят счет на кругленькую сумму.

Что же за правда такая? Дело в том, что светло-коричневый налет — это, по большому счету, простой конденсат, образованный из влажного воздуха на частях мотора, которые остывают быстрее других. С ним, как правило, водители сталкиваются в холодное время года — зимой, поздней осенью или ранней весной. Сами по себе подобные отложения вреда не несут, однако есть важные нюансы.

Фото: skp-lodz.net/

Светло-коричневая эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины свидетельствует о том, что водитель неправильно прогревает мотор при низких температурах или совершает преимущественно короткие поездки. Чем чаще случаются непродолжительные «путешествия», тем больше конденсата скапливается в системе. А работа двигателя «на холодную», как известно, ведет к скором износу деталей…

Чтобы избежать появления безобидной эмульсии, а вместе с тем и продлить жизнь силовому агрегату, нужно как следует его прогревать, но не на холостых, а в движении. В пути — на «щадящих» оборотах — двигатель «пробуждается» в разы быстрее, нежели на стоянке. Кроме того, старайтесь по возможности отказаться от коротких поездок и внимательно следите за уровнем масла, не забывая вовремя его обновлять.

Добавим, что зачастую водители сталкиваются с другими отложениями на масляном щупе — с рыжеватым лаком. Он, в отличие от светло-коричневой эмульсии, обычно указывает на имеющиеся проблемы. Но и в таком случае не стоит сразу бить тревогу: для начала вспомните, не «кормили» ли вы машину в последнее время топливом или маслом сомнительного качества, ведь нередко проблема кроется именно в этом.

двигатель, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
2 апреля 2019
366