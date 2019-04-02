О чем свидетельствует налет на масляном щупе

Приметив на щупе странный налет, не торопитесь на СТО: попадутся нечистые на руку мастера — нарветесь на ненужные «ремонтные» работы. С высокой долей вероятности можно предположить, что работники мастерской не скажут вам правду про таинственную эмульсию, ведь им это невыгодно. Напоют песню о серьезных проблемах с силовым агрегатом, который вот-вот даст дуба, да выкатят счет на кругленькую сумму.
Что же за правда такая? Дело в том, что светло-коричневый налет — это, по большому счету, простой конденсат, образованный из влажного воздуха на частях мотора, которые остывают быстрее других. С ним, как правило, водители сталкиваются в холодное время года — зимой, поздней осенью или ранней весной. Сами по себе подобные отложения вреда не несут, однако есть важные нюансы.