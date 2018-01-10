Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB впервые замечен на тестах

Судя по шпионским фотографиям, опубликованным порталом Motor1, GLB — вероятнее всего, именно так будет именоваться новинка — имеет некоторое сходство с GLA, хотя новый кроссовер несколько крупнее. К тому же он явно унаследовал «острые» черты внедорожника G-класса. Похоже, штутгартцы решили разработать более «бюджетную» машину для тех, кому импонирует внешность рамного «вездехода».

По предварительным данным, в продаже появятся как пяти-, так и семиместные модификации GLB. Кроме того, по мнению некоторых автоэкспертов, кроссовер уже в базовых версиях получит систему полного привода, а под его капотом поселятся четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы.

Так это или нет — узнаем совсем скоро. Ведь по информации наших зарубежных коллег, Mercedes-Benz презентует совершенно новый GLB уже до конца нынешнего года.