Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB впервые замечен на тестах

Фото: www.motor1.com
Компания Mercedes-Benz тестирует на дорогах Скандинавии новый загадочный кроссовер. Премьера автомобиля, который предположительно получит название GLB, должна состояться уже до конца нынешнего года.
Виктория Базылева

Кроссоверы набирают все большую популярность у автомобилистов по всему миру. И производители стремятся к тому, чтобы занять все возможные ниши в этом сегменте, удовлетворяя потребности самых разных клиентов.

Очевидно, Mercedes-Benz решил выпустить еще один SUV, который привлечет тех, кто находится в поиске машины побольше, чем GLA, но компактнее, чем GLC.

Фото: www.motor1.com

Судя по шпионским фотографиям, опубликованным порталом Motor1, GLB — вероятнее всего, именно так будет именоваться новинка — имеет некоторое сходство с GLA, хотя новый кроссовер несколько крупнее. К тому же он явно унаследовал «острые» черты внедорожника G-класса. Похоже, штутгартцы решили разработать более «бюджетную» машину для тех, кому импонирует внешность рамного «вездехода».

По предварительным данным, в продаже появятся как пяти-, так и семиместные модификации GLB. Кроме того, по мнению некоторых автоэкспертов, кроссовер уже в базовых версиях получит систему полного привода, а под его капотом поселятся четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы.

Так это или нет — узнаем совсем скоро. Ведь по информации наших зарубежных коллег, Mercedes-Benz презентует совершенно новый GLB уже до конца нынешнего года.

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10 января 2018
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