Bugatti выпустит конкурента Lamborghini Urus

Руководство французского бренда Bugatti, специализирующегося исключительно на роскошных гиперкарах, задумалось над созданием еще одной отдельной модели, второй в продуктовой линейке. Не исключено и даже наиболее вероятно, что это будет кроссовер.
Глава Bugatti Стефан Винкельманн рассказал в интервью изданию Autocar, что новинка получит непривычный для моделей бренда кузов, причем авто будет удобно использовать ежедневно. Еще стоит взять во внимание и тот факт, что г-н Винкельманн некоторое время назад возглавлял компанию Lamborghini: как раз в тот период, когда создавался популярный Urus.
Но стоит отметить, что новый необычный Bugatti все еще под вопросом: хоть марка и находится уже в полной боевой готовности для старта полномасштабных разработок, но решать не ей, а верхушке концерна Volkswagen Group («Бугатти» — его дочерняя компания). Если новую модель одобрят, покупателям она будет доступна не раньше 2022 года.
Скорее всего, вторая модель будет использовать электричество в качестве топлива, эти технологии доступны бренду. Но с той же вероятностью сердцем новинки может стать классический двигатель внутреннего сгорания. В этом направлении время на размышление еще есть.
Единственное, что сегодня можно сказать точно — авто встанет ниже Chiron и получит ценник, не превышающий 2,5 млн. фунтов стерлингов (прайс Bugatti Chiron в топовом исполнении) — примерно 215 млн. рублей по актуальному курсу.
Стоит напомнить, что на прошедшем в начале марта Женевском автосалоне Bugatti представила самый дорогой на сегодняшний день автомобиль в мире под названием La Voiture Noire. Авто, собранное в единственном экземпляре, оценивается в 16,5 млн. евро (более 1,2 млрд. рублей).