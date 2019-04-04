Bugatti выпустит конкурента Lamborghini Urus

Глава Bugatti Стефан Винкельманн рассказал в интервью изданию Autocar, что новинка получит непривычный для моделей бренда кузов, причем авто будет удобно использовать ежедневно. Еще стоит взять во внимание и тот факт, что г-н Винкельманн некоторое время назад возглавлял компанию Lamborghini: как раз в тот период, когда создавался популярный Urus.

Но стоит отметить, что новый необычный Bugatti все еще под вопросом: хоть марка и находится уже в полной боевой готовности для старта полномасштабных разработок, но решать не ей, а верхушке концерна Volkswagen Group («Бугатти» — его дочерняя компания). Если новую модель одобрят, покупателям она будет доступна не раньше 2022 года.