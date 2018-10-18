Bugatti готовит к Женевскому моторшоу самый мощный Chiron

Bugatti Chiron в свежей версии оснастят тем же восьмилитровым мотором W16, что и классическую модель. Но стоит ожидать, что мощность двигателя будет больше стандартных 1500 «лошадей». Правда, точные цифры не сообщаются.

Гиперкар в «хардкорной» модификации выйдет ограниченной серией от 20 до 40 экземпляров. На сегодняшний день марка уже получила несколько заказов, сообщает издание TheSupercarBlog, ссылаясь на свои инсайдерские источники.

Стоит напомнить, что в конце лета Bugatti представила новую модель Divo, выпуск которой ограничен строго 40 экземплярами. Автомобиль укомплектован таким же W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Мотор работает в паре с семиступенчатой DSG. Максимальная скорость спорткара ограничивается 380 км/ч.

Модель была названа в честь француза Альберта Диво, гонщика, пришедшего в команду Bugatti в 1928 году.