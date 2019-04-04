ГИБДД до банкротства доведет

Фото zakon-auto.ru
На днях вступают в действие два приказа МВД, регулирующие процесс выдачи автошколам необходимых для их работы разрешительных бумаг — заключений на материально-техническую базу и программы обучения курсантов. Автошколы ждали этих приказов почти 5 лет, потому как новые обучающие программы вступили в действие аж в 2014 году, а сотрудники ГИБДД «согласовывали» их все это время на свой вкус, без регламента. Зато нередко в пользу личного кошелька.
Александр Ростарчук

На днях вступают в действие два приказа МВД, регулирующие процесс выдачи автошколам необходимых для их работы разрешительных бумаг — заключений на материально-техническую базу и программы обучения курсантов. Автошколы ждали этих приказов почти 5 лет, потому как новые обучающие программы вступили в действие аж в 2014 году, а сотрудники ГИБДД «согласовывали» их все это время на свой вкус, без регламента. Зато нередко в пользу личного кошелька.

И вот правила, регламентирующие процесс, появились. Однако от увидевших свет документов так разит коррупционным дурманом, что не почувствовать его невозможно. Чего только стоит одна новая норма по срокам проведения того самого обследования, в результате которого полицейские должны убедиться, что у автошколы имеется все необходимое для подготовки будущих водителей — классы, площадка для вождения, преподаватели, инструкторы и другой «инвентарь». Такая процедура должна пройти по замыслу авторов бумаги в 15-дневный срок.

Фото avtovzglyad.ru

Но если выявится любая, даже самая незначительная недоработка (например, отсутствие одного-единственного жгута в медицинской аудитории — повторная проверка может состояться спустя шесть месяцев. То есть полгода автошкола работать не сможет и, скорее всего, обанкротится, Можно представить, на что будут готовы обучающие организации, чтобы сократить этот срок. Ведь им как-то надо все это время и аренду платить, и зарплату персоналу, да и налоги никто не отменял. Интересно ведь получается.

Если провести аналогию с водителем, то его за нарушение правил лишает водительских корочек суд, а здесь ГИБДД без суда и следствия может преспокойно останавливать деятельность юридического лица, причем полностью на законных основаниях. Просто потому, что так прописано в ведомственном(!) приказе! За этой нормой прямо-таки просвечиваются денежные купюры, парящие в сторону иных проверяльщиков в погонах. А где, спрашивается, ФАС, Генпрокуратура? Как могли такие нормы пройти через Минюст, Минэкономразвития, наконец? Ведь это, повторимся, очень похоже на коррупционную составляющую и создание конкурентных преимуществ отдельным игрокам рынка.

Представьте, что будет твориться где-нибудь в глубинке, где у жены-сестры-тещи местной гаишной шишки имеется своя автошкола? Да у всех других подобных заведений в радиусе 100 км сходу будут выявлены нарушения, а их клиенты (то есть денежные потоки) начнут стекаться в нужном направлении.

Фото img.drive.ru

Но вот чего нет в полицейских приказах — так это рычагов борьбы с недобросовестными автошколами. Разорвал договор аренды на классы и площадку сразу после получения гаишного «одобрямс» — пожалуйста, автоинспекция не тронет. Открыл новые точки без акта ГИБДД — пожалуйста. Учишь без площадки, на задворках и помойках — да не вопрос.

И что говорить о регионах, в которых у некоторых приближенных к первым лицам госавтоинспекции директоров нет реальных площадок, а заключения выданы на автодромы, где процесс обучения не проводится. Кстати сказать, не в интересах ли таких автошкол ГИБДД с завидным упорством лоббирует отмену экзамена на площадке? Впрочем, это уже совсем другая история, хотя и не менее коррупционноемкая.

А самое неприятное в этих приказах, что граждане, идущие учиться на права, не застрахованы от того, что не попадут в какую-нибудь организацию с громким названием и демпинговыми ценами, в которой его не научат ни ПДД, ни безопасному вождению…

водительское удостоверение, автошколы, экзамены в ГАИ, произвол ГАИ, ГИБДД
4 апреля 2019
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