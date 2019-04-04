ГИБДД до банкротства доведет

Но если выявится любая, даже самая незначительная недоработка (например, отсутствие одного-единственного жгута в медицинской аудитории — повторная проверка может состояться спустя шесть месяцев. То есть полгода автошкола работать не сможет и, скорее всего, обанкротится, Можно представить, на что будут готовы обучающие организации, чтобы сократить этот срок. Ведь им как-то надо все это время и аренду платить, и зарплату персоналу, да и налоги никто не отменял. Интересно ведь получается.

Если провести аналогию с водителем, то его за нарушение правил лишает водительских корочек суд, а здесь ГИБДД без суда и следствия может преспокойно останавливать деятельность юридического лица, причем полностью на законных основаниях. Просто потому, что так прописано в ведомственном(!) приказе! За этой нормой прямо-таки просвечиваются денежные купюры, парящие в сторону иных проверяльщиков в погонах. А где, спрашивается, ФАС, Генпрокуратура? Как могли такие нормы пройти через Минюст, Минэкономразвития, наконец? Ведь это, повторимся, очень похоже на коррупционную составляющую и создание конкурентных преимуществ отдельным игрокам рынка.

Представьте, что будет твориться где-нибудь в глубинке, где у жены-сестры-тещи местной гаишной шишки имеется своя автошкола? Да у всех других подобных заведений в радиусе 100 км сходу будут выявлены нарушения, а их клиенты (то есть денежные потоки) начнут стекаться в нужном направлении.