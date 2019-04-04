ГИБДД до банкротства доведет

На днях вступают в действие два приказа МВД, регулирующие процесс выдачи автошколам необходимых для их работы разрешительных бумаг — заключений на материально-техническую базу и программы обучения курсантов. Автошколы ждали этих приказов почти 5 лет, потому как новые обучающие программы вступили в действие аж в 2014 году, а сотрудники ГИБДД «согласовывали» их все это время на свой вкус, без регламента. Зато нередко в пользу личного кошелька.
И вот правила, регламентирующие процесс, появились. Однако от увидевших свет документов так разит коррупционным дурманом, что не почувствовать его невозможно. Чего только стоит одна новая норма по срокам проведения того самого обследования, в результате которого полицейские должны убедиться, что у автошколы имеется все необходимое для подготовки будущих водителей — классы, площадка для вождения, преподаватели, инструкторы и другой «инвентарь». Такая процедура должна пройти по замыслу авторов бумаги в 15-дневный срок.