Обновленный BMW X5 M испытали на Нюрбургринге

Фото: motor1.com
В Сеть просочились шпионские фотографии с обновленным BMW X5 M: «заряженный» кроссовер, обтянутый маскировочной пленкой, протестировали на трассе немецкого Нюрбургринга.
Светлана Ермолаева

На гоночном треке «горячий» BMW X5 M, переживший рестайлинг, выглядит довольно угрожающе. Кстати, «баварец» в М-версии впервые представили ровно десять лет назад вместе с купеобразным «Икс шестым».

Решительности «паркетнику» придает пластиковый обвес, характерный именно для автомобилей в М-исполнении, а также тормозные диски большого диаметра, сдвоенные патрубки выхлопной системы и крупный спойлер над дверью багажника.

Ожидается, что авто унаследует мотор от седана M5: 4,4-литровый турбированный V8 мощностью около 600 л. с. с максимальным крутящим моментом в 750 Нм. Движок работает вкупе с восьмискоростным «автоматом».

Напомним, что BMW X5 M и X6 M теперь не единственные баварские кроссоверы с литерой M на борту: в феврале спортивное подразделение бренда представило X3 M и X4 M. Обе модели вооружили 480-литровой «шестеркой», выдающей до 600 Нм крутящего момента. Кроме того, оба автомобиля вышли в варианте М Competition с движком, «разогретым» до 510 «лошадей».

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15 апреля 2019
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