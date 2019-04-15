Обновленный BMW X5 M испытали на Нюрбургринге

На гоночном треке «горячий» BMW X5 M, переживший рестайлинг, выглядит довольно угрожающе. Кстати, «баварец» в М-версии впервые представили ровно десять лет назад вместе с купеобразным «Икс шестым».

Решительности «паркетнику» придает пластиковый обвес, характерный именно для автомобилей в М-исполнении, а также тормозные диски большого диаметра, сдвоенные патрубки выхлопной системы и крупный спойлер над дверью багажника.

Ожидается, что авто унаследует мотор от седана M5: 4,4-литровый турбированный V8 мощностью около 600 л. с. с максимальным крутящим моментом в 750 Нм. Движок работает вкупе с восьмискоростным «автоматом».

Напомним, что BMW X5 M и X6 M теперь не единственные баварские кроссоверы с литерой M на борту: в феврале спортивное подразделение бренда представило X3 M и X4 M. Обе модели вооружили 480-литровой «шестеркой», выдающей до 600 Нм крутящего момента. Кроме того, оба автомобиля вышли в варианте М Competition с движком, «разогретым» до 510 «лошадей».