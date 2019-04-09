Появились первые изображения нового BMW 1-й серии без камуфляжа

Свежие снимки нового BMW 1-й серии опубликовали наши коллеги из болгарского издания DizzyRiders, утверждая, что им в руки попали оригинальные изображения, а не рендерные рисунки, показывающие предположительную внешность.

Если принять это за истину, то баварская «копеечка» изрядно поменялась. Видимо, переезд на новую платформу, поддерживающую передний и полный привод, отразится и на кузовных пропорциях: в первую очередь бросается в глаза более компактный капот. И в целом свежее авто очень напоминает кроссовер X2.

Как пресс-служба бренда сообщала ранее, салон хетча станет просторнее, особенно это прочувствуют на себе пассажиры второго ряда. Ожидается, что новинку оснастят трехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 138 л. с. В качестве топового движка будет выступать 306-сильный агрегат объемом 2 л, работающий в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Кстати, к 2025 году компания BMW в сотрудничестве с Mercedes-Benz планирует создать новую архитектуру для «единичек» и A-класса. Правда, окончательные договоренности пока не достигнуты.