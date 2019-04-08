5 веских причин вовремя оплачивать штрафы за нарушения ПДД

Вольно или невольно ПДД нарушают все водители, но далеко не каждый из них готов нести ответственность перед законом за содеянное. Многие предпочитают откладывать долги на потом, в результате чего они копятся, превращаясь в неподъемные суммы. Почему лучше вовремя платить штрафы, напоминает портал «АвтоВзгляд».
Увы, тот факт, что неоплаченные штрафы у активных водителей имеют свойство складываться и умножаться, далеко не единственная причина, по которой лучше их не игнорировать. Ведь благополучно скоротать пару лет со дня вступления в силу Постановления об административном правонарушении, пока ваш долг не аннулируется, становится все труднее и труднее — большой брат не дремлет.
Возможность скидки
Неслучайно законодатели позволяют платить штрафы за многие нарушения ПДД с 50-процентной скидкой при условии их погашения в течение двадцатидневного срока. Это действительно эффективная мера стимулирования, дающая водителям возможность сэкономить. Не воспользоваться этим — непростительная ошибка, противоречащая здравому смыслу.
Риск заплатить вдвое больше
По закону административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. С учетом 10 дней, которые даются на обжалование, максимальный срок оплаты составляет 70 дней. Если долг государству не погашен в указанный выше срок, согласно статьи 20.25 КоАП, неоплаченный штраф удваивается. Так что забывчивому должнику придется раскошелиться на сумму в два раза больше.
Риск сесть за решетку
Та же статья Административного кодекса предполагает за просроченный штраф еще и арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на период до 50 часов, которые могут быть назначены уже в судебном порядке. Правда, водителя не посадят в том случае, если речь идет о штрафе, зафиксированном автоматической камерой.
Кроме того, откладывая своевременную оплату штрафов на потом, водитель увеличивает себе срок, во время которого повторное нарушение аналогичного пункта ПДД грозит более жесткими санкциями. Чаще всего — это 5 000 рублей и лишение прав управления на срок от шести месяцев до года. При задержке расчета по штрафу срок повторного нарушения начинается с момента вступления протокола о правонарушении в юридическую силу, но при этом он окончится в любом случае ровно через год со дня его оплаты. То есть, чем дольше вы будете медлить с возвратом долга, тем продолжительнее окажется для вас время риска жестких санкций.
Принудиловка
Задолжавшего нарушителя обязательно внесут в черный список базы данных судебных приставов, а это означает, что на него распространяется административный механизм принудительного взыскания. Так что будьте готовы к не слишком приятным сюрпризам. Например, с вас удержат требуемую сумму из заработной платы с учетом исполнительского сбора. Кроме того, без согласия должника исполнительные органы могут списать необходимую сумму для погашения штрафа с его банковского счета. А за долги, суммарно превышающие 10 000 рублей, виновнику грозит приостановление действия водительского удостоверения и запрет на выезд из страны.