5 веских причин вовремя оплачивать штрафы за нарушения ПДД

Срок повторного нарушения

Кроме того, откладывая своевременную оплату штрафов на потом, водитель увеличивает себе срок, во время которого повторное нарушение аналогичного пункта ПДД грозит более жесткими санкциями. Чаще всего — это 5 000 рублей и лишение прав управления на срок от шести месяцев до года. При задержке расчета по штрафу срок повторного нарушения начинается с момента вступления протокола о правонарушении в юридическую силу, но при этом он окончится в любом случае ровно через год со дня его оплаты. То есть, чем дольше вы будете медлить с возвратом долга, тем продолжительнее окажется для вас время риска жестких санкций.

Принудиловка

Задолжавшего нарушителя обязательно внесут в черный список базы данных судебных приставов, а это означает, что на него распространяется административный механизм принудительного взыскания. Так что будьте готовы к не слишком приятным сюрпризам. Например, с вас удержат требуемую сумму из заработной платы с учетом исполнительского сбора. Кроме того, без согласия должника исполнительные органы могут списать необходимую сумму для погашения штрафа с его банковского счета. А за долги, суммарно превышающие 10 000 рублей, виновнику грозит приостановление действия водительского удостоверения и запрет на выезд из страны.