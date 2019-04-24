Китайская Geely готовит конкурента Toyota Highlander

В патентном описании говорится, что опционально будут доступны рейлинги и люк на крыше, а также «противотуманки». Кроме того, за доплату можно установить камеры заднего вида и хромированные накладки на внешние дверные ручки. На какой платформе построят кроссовер — пока держится в секрете. Впрочем, скорее всего, на одной из тележек Volvo. По некоторым данным, авто укомплектуют моторами мощностью 177 и 184 л. с.

Кстати, совсем недавно стало известно, что ребята из Поднебесной готовят к запуску еще один новый кроссовер в купеобразном кузове, известный под кодовым названием Geely FY11.

По информации портала «АвтоВзгляд», автомобиль, чьи продажи на местном рынке стартуют уже в мае, доберется и до российских покупателей в следующем году.