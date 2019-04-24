Китайская Geely готовит конкурента Toyota Highlander

Компания Geely готовится запустить на рынок совершенно новый кроссовер, чье имя пока не раскрывается, но патентные изображения автомобиля с производственным индексом VF12 уже растиражировали китайские СМИ. Новинка навяжет конкуренцию Toyota Highlander.
Свежий «паркетник» Geely по габаритам будет достигать длины в 4835 мм (не дотягивая до нового «японца» 115 мм), при ширине в 1900 мм и высоте в 1780 мм. Его колесная база составит 2815 мм. По данным издания Gasgoo, автомобиль сначала появится в пятиместном исполнении, но чуть позже выйдет и с третьим рядом сидений.
Модель получит радиаторную решетку, выполненную в черном цвете, с двойной хромированной окантовкой и угловатую выштамповку кузовных панелей, а также светодиодную оптику. Выхлопные трубы новинки будут скрыты под бампером.
В патентном описании говорится, что опционально будут доступны рейлинги и люк на крыше, а также «противотуманки». Кроме того, за доплату можно установить камеры заднего вида и хромированные накладки на внешние дверные ручки. На какой платформе построят кроссовер — пока держится в секрете. Впрочем, скорее всего, на одной из тележек Volvo. По некоторым данным, авто укомплектуют моторами мощностью 177 и 184 л. с.
Кстати, совсем недавно стало известно, что ребята из Поднебесной готовят к запуску еще один новый кроссовер в купеобразном кузове, известный под кодовым названием Geely FY11.
По информации портала «АвтоВзгляд», автомобиль, чьи продажи на местном рынке стартуют уже в мае, доберется и до российских покупателей в следующем году.