Geely Atlas TGDi: первый официальный тест-драйв 184-сильного кроссовера

Geely, по-максимуму используя конструкторскую школу и наработки Volvo, оснащает свои машины современными системами и агрегатами. Очередным шагом в этом направлении стали поставки в Россию кроссовера Geely Atlas с новым мотором — 1,8-литровым бензиновым турбодвигателем.
Алексей Батушенко

Geely объявила о скором повлении на российском рынке машин со своим самым технически продвинутым мотором — 1,8-литровым турбированным бензиновым агрегатом мощностью 184 л. с. Он будет устанавливаться под капотом кроссовера Geely Atlas. До последнего времени этот SUV комплектовался лишь 2,4-литрвым и 2-литровым «атмосферниками» мощностью 149 и 139 л. с. соответственно.

Заметим, что назвать совершенно новым этот 1,8-литровый двигатель не получится. Модели Atlas и Emgrand для китайского рынка оснащаются им аж с 2015-го года. Представители Geely утверждают, что с тех пор было выпущено уже порядка 500 000 машин с этим мотором. Некоторые из них на данный момент «пробежали» уже более 200 000 км. Об этом китайцы не устают повторять с нескрываемой гордостью.

В ходе презентации нового для нашего рынка двигателя представители китайского автопроизводителя многократно подчеркивали, что он разработан и изготавливается практически, «как Volvo»: поставщики комплектующих, мол, в большинстве своем те же, конструкторы, методы проектирования, испытания и производства — как у шведов, и тому подобное.

А в фирменном промо-ролике для нового мотора постоянно мелькают логотипы скандинавского автобренда, а также кадры, на которых присутсвуют машины Volvo. Это, конечно, «лирика», которую можно было бы списать на рекламные потуги.

Но более близкое знакомство с этим бензиновым мотором, официально именуемым 1,8 ТD (хотя эти буквы в названии ассоциируются с дизельными силовыми установками), говорит о том, что к заявлениям представителей Geely следует прислушаться. Судите сами. Этот агрегат оснащен системой распределенного впрыска разработки немецкой Bosch.

Его турбина, интегрированная в выпускной коллектор, имеет электронно управляемый сброса давления. По словам представителей фирмы, это позволяет двигателю демонстрировать высокую производительность уже с малых оборотов. Заметим, что график мощности 1,8 ТD от Geely в презентационных материалах выглядит очень привлекательно: она достигает максимума в районе 280-и Hм около 1500 об./мин и держится примерно на этом уровне чуть ли не до 5000 об./мин. Подобная «полка» должна обеспечивать машине практически «троллейбусную» разгонную динамику — мощный набор скорости без намека на провалы.

Кроме того, в новом моторе для Atlas используется масляный насос переменной производительности (+1,5% к топливной экономичности), клапана с сердечником из натрия (улучшенное охлаждение и уменьшение веса на 6%), пустотелые валы ГРМ (экономия веса), малошумные цепи, антифрикционное покрытие трущихся частей шатунов и т. п.

Судя по всему, особым «пунктиком» создателей нового китайского мотора стала задача добиться от него низкого уровня шума. И, надо отдать должное, это им удалось. В процессе тест-драйва Geely Atlas TGDi с 1,8-литровым «новичком» под капотом при нажатии педали газа «в пол», вопреки ожидаемому, никакого рева-воя из моторного отсека не доносится.

Шум набегающего ветра, колес — присутствуют, а голосок мотора еле различим. Тахометр показывает обороты мотора между отметками 4000 и 5000, машина набирает скорость вполне достойно (около 9 секунд до 100 км/ч), а звуков — минимум. Неизвестно, как этот 1,8-литровый «китаец» поведет себя в условиях российской действительности дальше, но первое впечатление он производит очень положительное.

И реальный расход топлива при достаточно бодрой езде у Geely Atlas TGDi вполне приемлемый: что-то в районе 9,5—10 литров «на сотню». При 184 л. с. под капотом и «автомате» в полноприводной трансмиссии — очень даже, как говорится!

На самый главный вопрос, о ценах на «Атласы» с новым двигателем, в российском представительстве пока ничего определенного не отвечают. Но клянутся обнародовать точные данные в течение ближайшего месяца.

В неофициальных разговорах представители бренда в России сообщили, что стоимость Geely Atlas TGDi, скорее всего, останется примерно на уровне цены на текущую топовую комплектацию кроссовера — примерно 1,5—1,6 млн. рублей.

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28 февраля 2019
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