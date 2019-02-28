Geely Atlas TGDi: первый официальный тест-драйв 184-сильного кроссовера

Geely объявила о скором повлении на российском рынке машин со своим самым технически продвинутым мотором — 1,8-литровым турбированным бензиновым агрегатом мощностью 184 л. с. Он будет устанавливаться под капотом кроссовера Geely Atlas. До последнего времени этот SUV комплектовался лишь 2,4-литрвым и 2-литровым «атмосферниками» мощностью 149 и 139 л. с. соответственно.

Заметим, что назвать совершенно новым этот 1,8-литровый двигатель не получится. Модели Atlas и Emgrand для китайского рынка оснащаются им аж с 2015-го года. Представители Geely утверждают, что с тех пор было выпущено уже порядка 500 000 машин с этим мотором. Некоторые из них на данный момент «пробежали» уже более 200 000 км. Об этом китайцы не устают повторять с нескрываемой гордостью.

В ходе презентации нового для нашего рынка двигателя представители китайского автопроизводителя многократно подчеркивали, что он разработан и изготавливается практически, «как Volvo»: поставщики комплектующих, мол, в большинстве своем те же, конструкторы, методы проектирования, испытания и производства — как у шведов, и тому подобное.

А в фирменном промо-ролике для нового мотора постоянно мелькают логотипы скандинавского автобренда, а также кадры, на которых присутсвуют машины Volvo. Это, конечно, «лирика», которую можно было бы списать на рекламные потуги.