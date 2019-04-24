Как шкаф для обуви и обычный шнурок могут увеличить простор в автомобиле

Микробы от мира автомобилей, вроде Nissan Note и прочих KIA Picanto совершенно не предназначены для глобальных переездов, предлагая в урезанном виде лишь самое необходимое — кресла, руль, системы безопасности, колеса, коробку передач, мотор и небольшой запас жизненного пространства. И их античеловечность в плане организации этого самого пространства становится особенно острой, когда в семействе появляются дети.

Впрочем, не стоит расстраиваться по пустякам. Ловите лайфхак, благодаря которому проблема нехватки свободного пространства излечима даже в «Оке». А дети и внуки скажут вам спасибо.

Если требуется организовать пространство в небольшом, да пусть даже в большом, автомобиле, где на заднем ряду преимущественно ездят детишки, то сделать это легко поможет тканевая раскладка для обуви и обычный шнурок для ботинок.