Как шкаф для обуви и обычный шнурок могут увеличить простор в автомобиле

В семиместных полноразмерных внедорожниках, а также в большинстве кроссоверов проблем с организацией пространства, практически, не возникает. Но что делать тем, кто ездит, скажем, на Renault Logan или Kia Rio, а может, в качестве семейной реликвии, и вовсе сохранил Ford Ka?
Микробы от мира автомобилей, вроде Nissan Note и прочих KIA Picanto совершенно не предназначены для глобальных переездов, предлагая в урезанном виде лишь самое необходимое — кресла, руль, системы безопасности, колеса, коробку передач, мотор и небольшой запас жизненного пространства. И их античеловечность в плане организации этого самого пространства становится особенно острой, когда в семействе появляются дети.
Впрочем, не стоит расстраиваться по пустякам. Ловите лайфхак, благодаря которому проблема нехватки свободного пространства излечима даже в «Оке». А дети и внуки скажут вам спасибо.
Если требуется организовать пространство в небольшом, да пусть даже в большом, автомобиле, где на заднем ряду преимущественно ездят детишки, то сделать это легко поможет тканевая раскладка для обуви и обычный шнурок для ботинок.
Пропускаем шнурок в имеющиеся отверстия в верхней части матерчатого обувного шкафа (если их нет, то проделываем или доверяем это любому мастеру из дома быта) и обматываем вокруг направляющих подголовника переднего сидения.
Расправляем раскладку, привязываем ее нижнюю часть, и получаем симпатичные полочки, в которых можно хранить детские игрушки и принадлежности на любой случай жизни.
Если пассажир на переднем кресле не предусмотрен, то такую же раскладку можно смастерить и на передней части спинки. Кстати, раскладка несет еще одну полезную функцию — защищает заднюю часть спинки впереди стоящего кресла от детских вездесущих ножек, как правило, пачкающих все вокруг в радиусе от полуметра.