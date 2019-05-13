Nissan Murano подешевел на 450 000 рублей

Фото: Nissan
Пресс-служба японского бренда сообщила, что отныне у россиян появилась возможность приобрести кроссовер Nissan Murano с выгодой от 286 000 до 456 000 — в зависимости от комплектации. Какие условия нужны для экономичной покупки?
Светлана Ермолаева

В первую очередь, бренд предоставляет скидку в 100 000 рублей, если взять флагманский «паркетник» по программе Trade-in. Еще «сотню» можно сэкономить, когда сдаваемый по «трейд-ину» автомобиль — это одна из моделей Nissan. К примеру, Nissan Murano в комплектации Mid без учета всевозможных скидок обойдется в 2 299 000 «целковых», а по акции за кроссовер нужно выложить 2 099 000 кровно заработанных. К этому приплюсуем выгоду от покупки автомобиля в кредит. Но как оказалось, самый большой бонус положен, если приобрести «Мурано» с гибридной силовой установкой.

Напомним, что в арсенале автомобиля, предложенного нашим соотечественникам, имеется 249-сильный бензиновый V6 объемом 3,5 л и гибрид с 2,5-литровой «четверкой» и суммарной мощностью 234 л. с. Оба агрегата сочетаются с вариатором.

Кстати, осенью прошлого года на моторшоу в Лос-Анджелесе японцы привезли обновленный Nissan Murano. Назвать этот рестайлинг глобальным нельзя: изменилась оптика, бамперы и оформление радиаторной решетки, да в списке систем активной безопасности добавилось несколько пунктов. До России обновленный кроссовер пока не добрался.

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13 мая 2019
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