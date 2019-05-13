5 способов волшебного применения антистеплера в автомобиле

Если вы девушка, то от столь варварского способа вынимать скрепки из бумажных листов у вас попросту испортится маникюр. Если мужчина и у вас короткие ногти, то есть все шансы почувствовать себя пойманным шпионом, которого пытают контрразведчики, засовывая под ногти иголки.

Чтобы избежать всего этого, человечество придумало нехитрое устройство — антистеплер, который существенно облегчает жизнь офисного работника, бухгалтера, да и вообще человека, причем связанного не только с бумажной работой. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о том, где еще можно использовать антистеплер.