5 способов волшебного применения антистеплера в автомобиле

Тот, кто хотя бы раз в жизни пользовался степлером, наверняка задумывался о том, как и чем потом вынимать эти скрепки. Самый распространенный способ, когда вокруг нет ничего подходящего, чем бы можно было подковырнуть «лапку» скрепки, использовать ногти. И вот тут может произойти самое страшное.
Если вы девушка, то от столь варварского способа вынимать скрепки из бумажных листов у вас попросту испортится маникюр. Если мужчина и у вас короткие ногти, то есть все шансы почувствовать себя пойманным шпионом, которого пытают контрразведчики, засовывая под ногти иголки.
Чтобы избежать всего этого, человечество придумало нехитрое устройство — антистеплер, который существенно облегчает жизнь офисного работника, бухгалтера, да и вообще человека, причем связанного не только с бумажной работой. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о том, где еще можно использовать антистеплер.
Держать это устройство мы рекомендуем не только на рабочем столе, но и, например, в автомобиле, где оно пригодиться сразу для нескольких ситуаций.
Во-первых, антистеплером легко разжать кольцо для ключей от автомобиля или дома, чтобы добавить на него еще один ключ. Во-вторых, антистеплер поможет утолить жажду и снова спасет ваши ногти, когда «ключ» от крышки жестяной банки с газировкой не подцепляется пальцем.
В-третьих, антистеплером легко развязать узел на шнурках, расколоть не полностью раскрывшуюся фисташку, открыть бутылку и, в конце концов, вытащить небольшой гвоздь из автокресла, стены или головы (нужное — подчеркнуть).