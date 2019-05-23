Немцы показали самый мощный Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE 580 4Matic приводится в движение четырехлитровым битурбированным мотором мощностью 490 л. с. с крутящим моментом, достигающим 700 Нм. Движок дополнен «мягким» гибридом со стартер-генератором, работающим от 48-вольтовой сети. Последний прибавляет к отдаче лишние 22 «лошадки».

Динамические характеристики немцы пока держат в секрете. Из подробностей: авто комплектуют аэродинамическим обвесом AMG Line и адаптивной пневматической подвеской Airmatic. Для покупателей из Соединенных Штатов, где ценник на нее стартует от 76 800 долларов (почти 5 млн. рублей по актуальному курсу), новинка будет доступна еще до конца года.

Стоит напомнить, что в скором времени производство нового Mercedes-Benz GLE наладят и на подмосковных мощностях, открытых, к слову сказать, в начале апреля Президентом РФ Владимиром Путиным. GLE станет первым кроссовером марки, сошедшим с отечественного конвейера. Изначально запустят авто с двумя дизелями — на выбор — мощностью 245 и 330 л. с., а также с 367-сильным бензиновым движком. Позднее обещают автомобиль с гибридным агрегатом и в AMG-исполнении.