Mercedes-Benz создал самый безопасный автомобиль

Прототип представляет собой экспериментальный беспилотный автомобиль. Его без затей и назвали Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF), что с немецкого так и переводится.
Концепт оснастили несколькими цифровыми панелями и повесили их вместо фальшрадиаторной решетки, заднего стекла и на крышу. Функция экранов — оповещать окружающих водителей и пешеходов о работе автопилота и дорожной обстановке.
Авто получило рулевое колесо и педали, умеющие прятаться за переднюю панель во время движения в автоматическом режиме. Это необходимо, чтобы в случае аварии они не травмировали водителя. Появились и дополнительные подушки безопасности, размещенные в верхней части «приборки» и в боковинах кресел.
При этом специалисты бренда признают, что пока автопилотируемые машины все еще требуют водительского сопровождения. Поэтому ESF начинили целой россыпью комплексов, предупреждающих водителя о возможных проблемах, а так же защищающих пассажиров от ошибок драйвера. Например, ремни безопасности, утягивающиеся при вхождении в поворот на неприемлемой скорости, или система, отдельно направленная на безопасность ребенка.
А между тем, немцы вывели на рынок Mercedes-Benz EQC — «зеленый» кроссовер, приводящийся в движение парой электромоторов. В России автомобиль пока не появился, но имеет все шансы: руководство бренда рассматривает такую возможность. Правда, нужно учесть, что электрокары у россиян не пользуются большой популярностью.