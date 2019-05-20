Mercedes-Benz создал самый безопасный автомобиль

Прототип представляет собой экспериментальный беспилотный автомобиль. Его без затей и назвали Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF), что с немецкого так и переводится.

Концепт оснастили несколькими цифровыми панелями и повесили их вместо фальшрадиаторной решетки, заднего стекла и на крышу. Функция экранов — оповещать окружающих водителей и пешеходов о работе автопилота и дорожной обстановке.

Авто получило рулевое колесо и педали, умеющие прятаться за переднюю панель во время движения в автоматическом режиме. Это необходимо, чтобы в случае аварии они не травмировали водителя. Появились и дополнительные подушки безопасности, размещенные в верхней части «приборки» и в боковинах кресел.