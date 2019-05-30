Новый Renault Duster оказался «фейковым» и совсем не новым

Речь идет о тестах французского кроссовера на дорогах общего пользования в Бразилии. Автомобиль окутан в плотный слой камуфляжной пленки, но сквозь нее можно увидеть знакомый до боли силуэт.

Да, действительно, это самый настоящий Renault Duster нового поколения, который уже готов претерпеть очередные доработки. Какие — секрет, но зато известно, что на рынок вместе с ними он выкатится в следующем году.

«Бюджетник» второго поколения давно продается в Европе, и почему в СМИ решили окрестить его новым — совершенно непонятно. Скажем больше: представленный миру на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2017 года «Дастер», можно купить даже на Украине! Причем аж с апреля прошлого года.