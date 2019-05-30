Новый Renault Duster оказался «фейковым» и совсем не новым

То ли от незнания предмета, то ли для сбора кликов российские СМИ растиражировали новость о появлении на дорожных испытаниях нового Renault Duster для России. На самом же деле автомобиль оказался старым, хотя и готовящимся к модернизации, но совсем не для нас.
Речь идет о тестах французского кроссовера на дорогах общего пользования в Бразилии. Автомобиль окутан в плотный слой камуфляжной пленки, но сквозь нее можно увидеть знакомый до боли силуэт.
Да, действительно, это самый настоящий Renault Duster нового поколения, который уже готов претерпеть очередные доработки. Какие — секрет, но зато известно, что на рынок вместе с ними он выкатится в следующем году.
«Бюджетник» второго поколения давно продается в Европе, и почему в СМИ решили окрестить его новым — совершенно непонятно. Скажем больше: представленный миру на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2017 года «Дастер», можно купить даже на Украине! Причем аж с апреля прошлого года.
Другое дело, что новинку, уже фактически условную, пока так и не привезли в Россию. Да и зачем спешить со стартом нового Renault Duster, если у нас весьма неплохо продается старый?
К тому же, перед прагматичными французами стоят определенные задачи и планы, которые не всегда совпадают с прогнозами. Тем более, что свое внимание на нашем рынке они сейчас сконцентрировали совсем на другой модели — кроссовере Renault Arkana. А это значит, что в ближайшее время рассчитывать на появление в продаже старого нового «Дастера» россиянам не приходится.
Впрочем, обозреватель портала «АвтоВзгляд» Вячеслав Василенко уже успел познакомиться с новинкой поближе — все подробности о Renault Duster второй генерации можно узнать здесь.