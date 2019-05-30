Быстрее, выше, сильнее: первый тест-драйв обновленного Infiniti QX60

Любой рестайлинг, как правило, начинается с внешности. Правда, в случае с Infiniti QX60 найти изменения в облике можно лишь, вооружившись микроскопом. Бьюсь об заклад, что по-началу их не заметит даже самый преданный поклонник модели. Впрочем, судите сами. «Улучшайзингу» подверглись противотуманные огни, точнее, их окантовка. Красиво? Да! Но я красивее.

А вот от боковых зеркал с автоматическим затемнением штаны действительно наполняются радостью. Отдельного «лайка» заслуживают новые цвета кузова — сочный темно-коричневый и возбуждающий бордовый. Но самый «крутой» окрас — это черно-фиолетовый хамелеон. Автомобиль блестит и переливается так, как не сияла даже в свои лучшие годы жизни Бритни, которая Спирс. Венчает образ — шильдик AWD на корме. Нет, друзья, не американской певицы…, а японской машины. Хотя с полным приводом, полагаю, порядок в обоих случаях.