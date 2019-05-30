Быстрее, выше, сильнее: первый тест-драйв обновленного Infiniti QX60

За семь лет жизни Infiniti QX60 не только завоевал признание, но и стал объектом для критики. Спорный дизайн, неоднозначная мультимедиа и мелочи, непростительные в премиуме, заставили японцев провести модернизацию. Обо всех улучшениях кроссовера — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Любой рестайлинг, как правило, начинается с внешности. Правда, в случае с Infiniti QX60 найти изменения в облике можно лишь, вооружившись микроскопом. Бьюсь об заклад, что по-началу их не заметит даже самый преданный поклонник модели. Впрочем, судите сами. «Улучшайзингу» подверглись противотуманные огни, точнее, их окантовка. Красиво? Да! Но я красивее.
А вот от боковых зеркал с автоматическим затемнением штаны действительно наполняются радостью. Отдельного «лайка» заслуживают новые цвета кузова — сочный темно-коричневый и возбуждающий бордовый. Но самый «крутой» окрас — это черно-фиолетовый хамелеон. Автомобиль блестит и переливается так, как не сияла даже в свои лучшие годы жизни Бритни, которая Спирс. Венчает образ — шильдик AWD на корме. Нет, друзья, не американской певицы…, а японской машины. Хотя с полным приводом, полагаю, порядок в обоих случаях.
Не ждите рассказа о перерисованных бамперах, подретушированной оптике и свежеиспеченных «катках». На этом, собственно, все инновации в экстерьере QX60 и закончились. Но зато они продолжились в салоне.
И главным открытием тут стал новый мультимедийный комплекс Infiniti InTouch с модернизированной сенсорной панелью диагональю 8 дюймов. Экран прибавил в цветах, научился лучше откликаться на прикосновения, а интерфейс наконец-то стал интуитивно понятным для водителя. Ура — больше никаких глюков и перегрузок меню. А еще головным устройством теперь можно управлять голосом, и — о, чудо! — даже на русском языке.
К тому же, появилась возможность расставлять на дисплее иконки по собственному усмотрению, как на смартфоне. Ну а ценителям старой школы по-прежнему доступны живые «пушевые» клавиши и шайба в центральном тоннеле. Финальным аккордом стал модуль вроде бы даже всегда корректно работающей системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
В качестве приятного бонуса — парочка дополнительных USB-слотов. Ах, да, чуть не забыл: отныне ключ от «Инфинити» никогда не спутаешь с ключом от «Ниссана» или — упаси, Господь! — от X-класса «Мерседес». Новый, легенький и стильный I-Key — вишенка на торте QX60.
Среди прочих сладостей бытия — система самостоятельного переключения дальнего света фар на ближний и наоборот, а также возможность открывания пятой двери взмахом ноги. Да, этих «плюшек» кроссоверу Infiniti QX60 не хватало так же, как машинам LADA — качества.
Но самое главное — раскочегаренный мотор! И без того резвая бензиновая «шестерка» отныне выжимает 283 силы, став на 21 «лошадку» бодрее. Крутящий момент в ходе форсировки вырос на 16 Нм — свою первую сотню со светофора автомобиль делает на 0,2 секунды быстрее, чем раньше. Если быть точнее, то за 8,2 секунды. Помогает движку проверенный годами вариатор.
Правда, на практике прибавки в мощности особо не чувствуется. Повторюсь, что тяги V6 для шустрого перемещения в пространстве большого семиместного «проходимца» и прежде хватало за глаза.
А вот минимизировать раскачку было бы явно не лишним — наслаждаться плавностью хода можно только по прямой. Впрочем, крены вполне себе прогнозируемые. Собственно, как и реакции рулевого колеса на требования водителя. Хотите пикантнее? Это в следующей серии… Новое поколение Infiniti QX60 переживет в ближайшие пару лет.