Тест-драйв Renault Koleos: имидж — ничто, жажда — все

Предыдущее поколение французской модели откровенно затерялось на российском рынке среди маститых конкурентов, и в значительной степени этому способствовала ее тривиальная внешность. В отличие от предшественника Renault Koleos второго поколения выглядит в духе времени — его дизайн исполнен в стиле соплатформенного бизнес-седана Talisman. Да и миссия среди бюджетных собратьев у него соответствующая — сохранить у нас респектабельный имидж производителя.

Конечно, с нынешним прикидом Koleos уже не выглядит клошаром в заштопанной рубашонке, но и светским щеголем его не назовешь. Хотя смотрится кроссовер внушительно и на первый взгляд кажется, что внутри этого раздавшегося «француза» сплошное раздолье.

А вот на поверку оказывается, что там все гораздо скромнее, и в первую очередь это касается размеров багажника, который у «Колеоса» не самый маленький в классе, но и далеко не самый выдающийся — 538/1690 л. Для сравнения: у Mitsubishi Outlander этот параметр равен 591/1754 л, у Hyundai Santa Fe 625/1780 л, у Skoda Kodiaq — 650/2065, а у Kia Sorento — 660/1732 л.