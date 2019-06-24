Представлен новый «заряженный» кроссовер Audi SQ8

Кроссовер Audi SQ8 «зарядили» четырехлитровой «восьмеркой» с 435 л. с. и 900 Нм максимального крутящего момента. Движок работает вкупе с восьмиступенчатым «автоматом». С нуля до первой сотни авто разбегается за 4,8 с, а его предельная скорость ограничена 250 км/ч.

Стоит отметить, что «Ку восемь» построен на той же «тележке», что и «седьмой». И нет ничего странного, что SQ8 оснастили таким же мотором. Кроме того, новинка унаследовала от собрата адаптивную пневмоподвеску, полноуправляемое шасси, а также легкие углерод-керамические тормоза.

Audi SQ8 практически не отличается от обычной модели с пакетом S line. Понять, что перед вами за зверь, можно лишь по четырем округлым патрубкам выхлопной системы, разнесенным по два, а также по колесным дискам нового дизайна да по шильдику на пятой двери.

На европейский рынок «паркетник» приедет грядущей осенью. Говорить о том, докатиться ли авто до отечественных потребителей пока рановато, ведь немцы до сих пор не решились привезти к нам Audi SQ7.