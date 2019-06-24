В Госдуме хотят вычеркнуть из КоАП самую одиозную статью

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Юрий Напсо, Андрей Свинцов и Алексей Диденко подготовили и внесли на рассмотрение коллег законопроект об отмене штрафа за тонировку передних и лобового стекол.
Метеорологический пик солнечной активности в Москве совпал с внесением в Государственную Думу группой депутатов от ЛДПР практически революционного законопроекта. Законотворцы предлагают признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 КоАП, предусматривающую 500-рублевый штраф за управление машиной со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что тонирование стекол в автомобиле — это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонирование стекол экономит немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защищает от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также делает поездку более комфортной.
Надо сказать, что, к примеру, в ряде штатов США тонировка не просто разрешена, а обязательна. В той же Калифорнии светопропускание всех стекол авто должно составлять не более 40% — против европейского и российского стандарта не менее 70%. Там даже подсчитали, сколько ежегодно сберегается топлива, требуемого для работы автомобильных кондиционеров за счет снижения нагрева салона с помощью тонировки.
Еще одна проблема кроется в несоответствии действующих российских ПДД российским же ГОСТам. Оказывается, в Приложении к Правилам дорожного движения упоминается ГОСТ 5727−88 «Стекло безопасное для наземного транспорта».
А между тем, с 1 января 2015 года этот стандарт утратил силу и вместо него действует ГОСТ 32565−2013. Что не мешает инспекторам ГИБДД, штрафуя водителей «за тонировку», руководствуются фактически недействующими нормами.
— Сейчас и на широте Москвы, как видим, солнце слепит водителей и нагревает салон, мешая управлению машиной и вынуждая интенсивнее использовать кондиционер. Это негативно сказывается и на дорожной безопасности, и на уровне выбросов выхлопных газов в атмосферу, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» инициативу глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. — В южных регионах России, где солнечного света еще больше, ситуация еще печальнее. Водителям, чтобы как-то спасаться от солнечных лучей, приходится либо нарушать требования ПДД к тонировке, либо пользоваться всевозможными «суррогатами» — различными занавесочками и тому подобными приспособлениями. Мы выступаем за повышение безопасности вождения и потому предлагаем отменить часть 3.1 статьи 12.5 КоАП. Либо, как минимум, пересмотреть стандарты светопропускания автостекол.Надеемся на конструктивный и продуктивный диалог со всеми заинтересованными ведомствами в ходе обсуждения нашего законопроекта.