В Госдуме хотят вычеркнуть из КоАП самую одиозную статью

Надо сказать, что, к примеру, в ряде штатов США тонировка не просто разрешена, а обязательна. В той же Калифорнии светопропускание всех стекол авто должно составлять не более 40% — против европейского и российского стандарта не менее 70%. Там даже подсчитали, сколько ежегодно сберегается топлива, требуемого для работы автомобильных кондиционеров за счет снижения нагрева салона с помощью тонировки.

Еще одна проблема кроется в несоответствии действующих российских ПДД российским же ГОСТам. Оказывается, в Приложении к Правилам дорожного движения упоминается ГОСТ 5727−88 «Стекло безопасное для наземного транспорта».

А между тем, с 1 января 2015 года этот стандарт утратил силу и вместо него действует ГОСТ 32565−2013. Что не мешает инспекторам ГИБДД, штрафуя водителей «за тонировку», руководствуются фактически недействующими нормами.