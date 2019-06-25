Кроссовер Audi Q7 начали продавать в лимитированной версии

В основу Audi Q7 S line Edition лег кроссовер в модификации Advance 45 TDI с 249-сильным дизелем объемом 3 л. Плюс к этому полноприводный «немец» получил 21-дюймовые колесные диски в исполнении Sport, детали внешней отделки Titanium Black, а также спорт-пакет S line.

Ценник на новинку стартует от 4 507 000 рублей. Причем авто в версии Advance 45 TDI quattro без дополнительных наворотов оценивается в сумму от 4 825 000.

Напомним, что Audi Q7 для российских покупателей собирают на мультибрендовом калининградском заводе «Автотор». Помимо дизеля, кроссовер располагает парой бензиновых моторов: двухлитровым мощностью 252 л. с. и движком объемом 3 л, развивающим до 333 л. с. Все агрегаты сочетаются с восьмискоростным «автоматом» tiptronic. Ценник на авто в базе — от 3 995 000 рублей.