5 худших внедорожников, которым противопоказано выезжать на бездорожье

УАЗ ХАНТЕР И УАЗ ПАТРИОТ

Частенько в салоне у дилеров находят внедорожники уже с ржавыми частями кузова и рамы. И это при том, что производитель постоянно рапортует об улучшении качества продукции. Да, где-то эти улучшения заметны — некоторые проблемы УАЗов сняты навсегда. Но уазоводы постоянно сталкиваются с новыми, а то и с застарелыми, до которых производитель по какой-то причине еще не добрался.

В общем, собравшись на таком внедорожнике в далекую экспедицию, на охоту или рыбалку в непролазные леса, вместе с ружьем и снастями, не забудьте захватить и различные ремкомплекты. Но даже если вам удастся ликвидировать течь нового патрубка или заменить ремни, которые с завода идут весьма посредственного качества, то починить, например, задние тормозные механизмы, без применения «болгарки» будет сложно. Равно как и электропроводку, которую производитель укладывает без защиты на острые части кузова.

Ну а ржавеющая часть рабочей поверхности тормозных цилиндров на пробеге до 30 000 км — это классика УАЗов. И да, мы не вспоминаем, что если как следует со 130 км/ч оттормозиться на том же «Патриоте», то пока тормоза не остынут, продолжать движение на нем нельзя — тормоза становятся ватными и невнятными.

Цены на UAZ Patriot стартуют от 679 410 рублей, на Hunter — от 667 800 ₽