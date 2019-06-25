5 худших внедорожников, которым противопоказано выезжать на бездорожье

Да, «бездорожники» сегодня активно используют газовики, нефтяники, фермеры, охотники, рыболовы, путешественники и все те, кому жизненно необходимо иметь под собой надежный автомобиль. Впрочем, сегодня речь пойдет о рамных проходимцах, о которых производители поют очень ладные песни, но на деле далеко на них не уедешь… А то и вовсе хапнешь проблем на ровном месте.
Список открывают два изделия Ульяновского автомобильного завода — UAZ Hunter и UAZ Patriot. По сути, это автомобили-конструкторы, которые при желании владелец может довести до ума. Их плюс — цена и старинный 409-й мотор. Движок весьма надежен и ремонтопригоден. Но помимо него, у внедорожников есть еще и тормозная система, трансмиссия, электропроводка, кузов… и в этом всем надежности и качества пока, увы, маловато.