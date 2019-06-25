5 худших внедорожников, которым противопоказано выезжать на бездорожье

Внедорожники, пожалуй, лучшие помощники в хозяйстве. Рама, полный привод, пониженный ряд передач, блокировки — их арсенал борьбы с бездорожьем позволяет выбираться из самых сложных ситуаций. А если добавить к нему «правильную» резину, лебедку, усиленные бамперы и другой тюнинг, то бездорожья, в котором бы увязли эти покорители грязи, просто не существует. Хотя мы перегибаем…
Лика Затворная

Да, «бездорожники» сегодня активно используют газовики, нефтяники, фермеры, охотники, рыболовы, путешественники и все те, кому жизненно необходимо иметь под собой надежный автомобиль. Впрочем, сегодня речь пойдет о рамных проходимцах, о которых производители поют очень ладные песни, но на деле далеко на них не уедешь… А то и вовсе хапнешь проблем на ровном месте.

Список открывают два изделия Ульяновского автомобильного завода — UAZ Hunter и UAZ Patriot. По сути, это автомобили-конструкторы, которые при желании владелец может довести до ума. Их плюс — цена и старинный 409-й мотор. Движок весьма надежен и ремонтопригоден. Но помимо него, у внедорожников есть еще и тормозная система, трансмиссия, электропроводка, кузов… и в этом всем надежности и качества пока, увы, маловато.

УАЗ ХАНТЕР И УАЗ ПАТРИОТ

Частенько в салоне у дилеров находят внедорожники уже с ржавыми частями кузова и рамы. И это при том, что производитель постоянно рапортует об улучшении качества продукции. Да, где-то эти улучшения заметны — некоторые проблемы УАЗов сняты навсегда. Но уазоводы постоянно сталкиваются с новыми, а то и с застарелыми, до которых производитель по какой-то причине еще не добрался.

В общем, собравшись на таком внедорожнике в далекую экспедицию, на охоту или рыбалку в непролазные леса, вместе с ружьем и снастями, не забудьте захватить и различные ремкомплекты. Но даже если вам удастся ликвидировать течь нового патрубка или заменить ремни, которые с завода идут весьма посредственного качества, то починить, например, задние тормозные механизмы, без применения «болгарки» будет сложно. Равно как и электропроводку, которую производитель укладывает без защиты на острые части кузова.

Ну а ржавеющая часть рабочей поверхности тормозных цилиндров на пробеге до 30 000 км — это классика УАЗов. И да, мы не вспоминаем, что если как следует со 130 км/ч оттормозиться на том же «Патриоте», то пока тормоза не остынут, продолжать движение на нем нельзя — тормоза становятся ватными и невнятными.

Цены на UAZ Patriot стартуют от 679 410 рублей, на Hunter — от 667 800 ₽

CHEVROLET NIVA И LADA 4x4

Chevrolet NIVA — настолько древний и неудобный автомобиль, что лучше на рыбалку отправиться пешком, чем трястись в неуправляемом внедорожнике с крохотным багажником, в который влезет, разве что небольшой рюкзак. Ее 79-сильный мотор не тянет от слова «совсем». Но есть и плюсы — этому внедорожнику очень идет его русское брезгливое название «Шнива». И да, в комплектацию входит саперная лопатка.

Цены Chevrolet Niva стартуют от 574 000 рублей.

Вазовская LADA 4x4 ушла не дальше «Шнивы». За сорок лет эволюции автомобиль практически не изменился — здесь установлен древний мотор и архаичная коробка передач, которая тоже не подвергалась изменениям. На ходу внедорожник больше похож на вибростол — так было 40 лет назад, и так есть сейчас. А включая пятую передачу, водитель гарантированно врежет рычагом переключения по колену переднего пассажира.

Три двери — не вариант ехать на рыбалку в компании. Да, есть, конечно, версии с четырьмя дверями, но скромный грузовой отсек не позволит разместить вещи всех пассажиров. Кстати, крышка багажника LADA 4x4 оснащена новой ручкой, которая частенько ломается, а ее расположение крайне неудобно. Кресла здесь а-ля «восьмерочные» — быстро разваливаются и не эргономичны. Из плюсов разве что ABS и кондиционер, за размещение кнопки включения которого, тому, кто это придумал, нужно вручить «Шнобелевскую премию» по эргономике.

Цены на LADA 4x4 стартуют от 518 900 рублей.

FOTON SAUVANA

Foton Sauvana имеет неплохую базовую комплектацию, но как это часто бывает у китайцев, на этом плюсы заканчиваются. Помимо того, что новые китайские машины, как и «Ленд Роверы» (вот ведь совпадение) теряют в цене, качество их исполнения оставляет желать лучшего. Sauvana — не исключение.

С грохотом закрывающиеся двери, через раз срабатывающая система бесключевого доступа и расход в 20 литров на «сотню» у 217-сильного 2-литрового турбомотора, работающего в паре с 6-ступенчатым «автоматом» расстроят даже самого оптимистичного оптимиста. Особенно после пары нажатий на педаль газа, на которую данный мотор отказывается адекватно реагировать. А ведь и едет этот внедорожник по асфальту весьма посредственно — ни комфорта, ни управляемости.

Впрочем, на бездорожье, подвеска работает уверенно. Правда, картину портит все тот же турбомотор, совершенно не имеющий тяги на низах. Чуть перегазовал — тут же сел. Поэтому про подключаемый полный привод, даже вспоминать не хочется — не поможет. В общем, машина не для наших задач. Да и стоит это «китайское чудо» совсем не дешево.

Цены на Foton Sauvana стартуют от 1,7 млн рублей.

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25 июня 2019
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