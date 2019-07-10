Обновленный Honda CR-V готовится к продаже

В объективы шпионских фотокамер попались сразу три свежих кроссовера Honda CR-V, окутанных в камуфляж. Напомним, что предсерийный образец рестайлингового автомобиля дебютировал в начале года на автосалоне в Детройте. Похоже, обновленец вот-вот поступит в продажу.
Замаскированные Honda CR-V попали на снимки, опубликованные изданием Motor1, во время обкатки на горных серпантинах в восточной части Соединенных Штатов. Как оказалось, на североамериканском моторшоу был представлен прототип. А сейчас японцы испытывают «паркетник» уже в серийном варианте.
Камуфляж свидетельствует о том, что разработчики успели внести еще кое-какие изменения во внешность автомобиля. Ожидается, что кроссовер в производственном варианте покажут в конце года.
Напомним, что, пережив фейслифтинг, CR-V получил минимум изменений: слегка подретушированную решетку радиатора, немного измененную оптику и иные бамперы. Кроме того, авто обзавелось цифровой приборной панелью и модернизированной мультимедийной системой с более современной акустикой.
В подкапотном пространстве остались прежние агрегаты. В России CR-V комплектуется 150-сильным мотором объемом 2 л или 2,4-литровым мощностью 186 л. с. Оба бензиновых двигателя агрегатируются только с вариатором и системой полного привода. «Паркетник» в базе оценивается в 2 134 900 рублей.
Стоит напомнить, что «японец» сменил четвертое поколение в 2016 году, дебютировав на Детройтском автосалоне. В Россию пятый CR-V приехал в середине 2017-го. А вот когда до отечественных покупателей доедет рестайлинговое авто, пока неизвестно.