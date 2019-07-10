Обновленный Honda CR-V готовится к продаже

Замаскированные Honda CR-V попали на снимки, опубликованные изданием Motor1, во время обкатки на горных серпантинах в восточной части Соединенных Штатов. Как оказалось, на североамериканском моторшоу был представлен прототип. А сейчас японцы испытывают «паркетник» уже в серийном варианте.

Камуфляж свидетельствует о том, что разработчики успели внести еще кое-какие изменения во внешность автомобиля. Ожидается, что кроссовер в производственном варианте покажут в конце года.