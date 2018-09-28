Honda показала обновленный CR-V в новой версии

Обновленный Honda CR-V впервые для европейского рынка получил комбинированную силовую установку. Двухлитровый бензиновый мотор вкупе с электродвигателем выдают в общей сложности 135 кВт (184 л. с.) и 315 Нм крутящего момента.

После рестайлинга кроссовер обзавелся новой интеллектуальной системой, которая способна автоматически переключать между собой три режима движения и существенно экономить топливо: работа только на электротяге (EV Drive), комбинированный режим (Hybrid Drive) и использование исключительно двигателя внутреннего сгорания (Engine Drive).

Гибридный «Японец» с приводом на передние колеса расходует в смешанном цикле 5,3 л на 100 км, а в полноприводном исполнении он «съедает» 5,5 л на «сотню».

Стоит отметить, что Honda также порадует посетителей моторшоу CR-V с бензиновыми моторами, среди которых найдется SUV и в семиместном варианте.