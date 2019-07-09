5 глупых и роковых ошибок, которые допускают водители при замене колеса

Неправильное обращение с домкратом позволяют себе даже опытные водители. Ведь мало, кто перечитывает инструкции по его применению, а крайне важные мелочи легко забываются.

Ровная поверхность

Для смены колеса автомобиль нужно расположить на ровной и твердой поверхности, которая не должна быть скользкой или мягкой и состоять из сыпучих пород — песка, гравия или мелкой гальки. Увы, многие водители об этом забывают и меняют колесо прямо там, где машина остановилась. Если вокруг только мягкий грунт, то для учтойчивости необходимо подложить под домкрат прочную деревянную доску.

Нештатный домкрат

Иногда некоторым водителям приходится использовать «неродной» домкрат (обычно винтовой), проушины или крючки которого не совпадают с пазами или специальными креплениями на днище машины. В такой ситуации можно повредить кузов, оставив там вмятину, да и устойчивость будет недостаточной, поэтому использовать нештатное устройство не рекомендуется.