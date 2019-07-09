5 глупых и роковых ошибок, которые допускают водители при замене колеса

Такая простейшая процедура в техническом обслуживании автомобиля, как смена колеса обычно не требует особых навыков и умения. Главное — правильно использовать домкрат, иначе можно повредить не только автомобиль, но и себе нанести серьезную травму. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых распространенных ошибок при использовании этого инструмента.
Неправильное обращение с домкратом позволяют себе даже опытные водители. Ведь мало, кто перечитывает инструкции по его применению, а крайне важные мелочи легко забываются.
Ровная поверхность
Для смены колеса автомобиль нужно расположить на ровной и твердой поверхности, которая не должна быть скользкой или мягкой и состоять из сыпучих пород — песка, гравия или мелкой гальки. Увы, многие водители об этом забывают и меняют колесо прямо там, где машина остановилась. Если вокруг только мягкий грунт, то для учтойчивости необходимо подложить под домкрат прочную деревянную доску.
Нештатный домкрат
Иногда некоторым водителям приходится использовать «неродной» домкрат (обычно винтовой), проушины или крючки которого не совпадают с пазами или специальными креплениями на днище машины. В такой ситуации можно повредить кузов, оставив там вмятину, да и устойчивость будет недостаточной, поэтому использовать нештатное устройство не рекомендуется.
Блокировка колес
Некоторые водители ограничиваются блокировкой колес с помощью одних только подпорок, в качестве которых обычно используются камни или деревянные бруски. Как правило, их устанавливают на противоположной стороне автомобиля, но этого недостаточно. Нелишним будет перестраховаться и включить заднюю или переднюю передачу либо поставить машину на ручной тормоз.
Перестраховка
Никогда не следует оставлять автомобиль в приподнятом состоянии на одном только домкрате, каким бы надежным он не был. Произойти может всякое, поэтому чаще всего опытные водители на случай падения машины с упора и повржедения суппорта подкладывают под днище колесо. Хорошо, если в багажнике найдутся специальные страховочные подставки, которые надежно предохранят авто от нештатной ситуации.
Выбор места под домкрат
Во многих автомобилях место под домкрат со стороны днища никак не обозначено, и водители подставляют упор на большом расстоянии от колеса, прямо под средней частью порогов. Случается, что по этой причине мягкий металл в этом месте гнется. Поэтому устанавливать подъемник следует ближе к колесу, там, где более прочная конструкция.