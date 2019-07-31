Как будет выглядеть Mercedes-AMG GLE 53 Coupe будущего

Один из читателей заокеанского издания Motor1 поделился с интернет-журналом фотографиями Mercedes-Benz GLE Coupe в 64 км от производственной площадки марки в Таскалусе, штат Алабама.

Эксперты предположили, что это купеобразный GLE 53 в «заряженном» варианте от AMG. Внешность автомобиля действительно практически повторяет экстерьер дебютировавшего в начале весны на Женевском автосалоне Mercedes-AMG GLE 53 в стандартном кузове, за исключением покатой крыши.

Аналогичной будет и силовая начинка будущей новинки — трехлитровый шестицилиндровый мотор с турбонаддувом и стартер-генератором мощностью 435 л. с., которому аккомпанируют девятискоростной «автомат» и система полного привода. Дебют ожидается к концу года.

Кстати, в мае ребята из Штутгарта представили самый мощный GLE с индексом 580 4Matic. Сердце авто — битурбированный V8 объемом 4 л и отдачей в 490 «лошадей» (700 Нм максимального крутящего момента).