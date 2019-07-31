Блондинка за рулем: любовь к красивым номерам

Конечно, это при том условии, что продаете вы свою ласточку внутри одного региона. Слышать-то про это многие слышали, а вот как эту теперь уже не авантюру провернуть, не знают. Итак, девушки, вот вам пошаговая инструкция.

Для начала собственный номер придется подвергнуть тщательному осмотру: если он гнутый, битый или поцарапанный — ничего не получится: придется перед продажей его заблаговременно заменить на свежий, или просто с ним попрощаться. Но, предположим, табличка ваша в идеальном состоянии — тогда едем в ГИБДД и пишем там заявление: так мол и так, хочу оставить себе непосильным трудом нажитый номер… Ну, точнее, по образцу на стенде.

После этого гаишник осмотрит зорким глазом ваш номер, и если все с ним в порядке, то оставит его у себя на хранение. На 360 дней (Приказ МВД РФ N 399 от 26 июня 2018 г.) и ни часом больше. Если вы за этот срок не успеете купить себе новую машину, то на 361 день ваш старый номерной знак сдадут в утиль, и вы его потеряете навсегда. Так что нужно уложиться за год.