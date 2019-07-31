Блондинка за рулем: любовь к красивым номерам

Честно говоря, никогда не понимала тех барышень, что готовы платить за модные номера на свою машину — с тремя одинаковыми цифрами. Нам, девушкам, нужно выделяться красотой, а не благосостоянием. Но, видимо, это такая ярмарка тщеславия. Так вот, добыли вы себе, предположим, такой вот фельдиперсовый номерок, и пришло время машину продавать. Как же жалко с ним расставаться! Так вот, если кто еще не в курсе, закон о том, что номер автомобиля теперь можно при продаже оставить себе, приняли еще в 2011 году.
Конечно, это при том условии, что продаете вы свою ласточку внутри одного региона. Слышать-то про это многие слышали, а вот как эту теперь уже не авантюру провернуть, не знают. Итак, девушки, вот вам пошаговая инструкция.
Для начала собственный номер придется подвергнуть тщательному осмотру: если он гнутый, битый или поцарапанный — ничего не получится: придется перед продажей его заблаговременно заменить на свежий, или просто с ним попрощаться. Но, предположим, табличка ваша в идеальном состоянии — тогда едем в ГИБДД и пишем там заявление: так мол и так, хочу оставить себе непосильным трудом нажитый номер… Ну, точнее, по образцу на стенде.
После этого гаишник осмотрит зорким глазом ваш номер, и если все с ним в порядке, то оставит его у себя на хранение. На 360 дней (Приказ МВД РФ N 399 от 26 июня 2018 г.) и ни часом больше. Если вы за этот срок не успеете купить себе новую машину, то на 361 день ваш старый номерной знак сдадут в утиль, и вы его потеряете навсегда. Так что нужно уложиться за год.
И еще важный момент: обе машины, и старая и новая, должны быть оформлены на одного человека, так как номер сохранить может только собственник. То есть, дамочки, если номер вам решил передать, так сказать, по наследству любимый муж, ничего не выйдет. Новую ласточку придется оформлять опять-таки на него.
И, кстати сказать, операция по сдаче номеров на хранение и их обратное получение будет стоить вам денег. Дело в том, что автомобиль, с которого вы снимаете «жестянки», без них ездить не может. Поэтому при сдаче любимого номера на хранение, вам выдадут новый, который придется оплатить. Кроме того, забирая старые регистрационные знаки, за их получение придется оплатить пошлину, как за получение новых. На круг выйдет около 6000 рублей. Но ведь любовь — дороже денег, не правда ли?