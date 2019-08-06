В России стартовали продажи бюджетного кроссовера Changan CS35 Plus

Переднеприводный Changan CS35 Plus приводится в движение бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 128 л. с., сочетающимся как с пятиступенчатой «механикой», так и с шестискоростной АКП производства японской компании Aisin.

По умолчанию компактный CS35 Plus комплектуется светодиодными дневными ходовыми огнями, передними и задними «противотуманками» и рейлингами на крыше. В салоне имеются центральный подлокотник, бокс для очков и пара подстаканников.

В списке комплексов активной безопасности — система помощи при экстренном торможении, ассистент трогания в горку, датчики давления в шинах и пара фронтальных подушек безопасности для водителя и переднего пассажира. Кроме того, покупатель оценит мультимедийную систему с 10,25-дюймовым дисплеем, кондиционер и передние сиденья с подогревом. Такой автомобиль оценивается в 1 079 900 рублей.

Возможно, выход новой модели позволит бренду улучшить свое положение на российском рынке, а пока продажи Changan оставляют желать лучшего. Всего за прошедшие шесть месяцев россияне приобрели 557 автомобилей этого автостроителя, что на 21% меньше объемов 2018 года.