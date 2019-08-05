Почему после поездки в Сочи по М4 «Дон» придется выбросить катализатор и свечи

Во второй половине июля 2019-го координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов на своем Hyundai i30 он выдвинулся из Москвы в сторону Адлера. Как ни пытайся экономить топливо, а 1600 километров дороги без дозаправок по пути ну никак не проехать. Практика показывает, что мысль о канистрах с запасом проверенного топлива в багажнике — вполне имеет право на существование до сих пор. Но г-н Шкуматов об этом не знал и заправлялся по мере опустошения бензобака своего «корейца» — просто подъезжая к приглянувшейся АЗС.

Официально считается, что весь продаваемый в России в розницу бензин и дизтопливо соответствуют требованиям ГОСТ, «Евро-5» и прочим стандартам. Особенно, когда речь идет о трассе М4 «Дон»: следить за качеством топлива на ней должны как следует, учитывая гигантский летний трафик. Ага…

По итогам поездки «ведерочнику» пришлось раскошелиться на изрядную сумму. Нет, речь идет не об оплате топлива, а о последствиях его применения. Прежде всего, «сдох» каталитический нейтрализатор. Его замена обошлась почти в 80 000 рублей. Не менее скоропостижно «умерли» новенькие иридиевые свечи зажигания, установленные перед самой поездкой. Пришлось поменять их вместе с моторным маслом и всеми фильтрами. Вышли из строя сразу несколько датчиков в двигателе.

И это при том, что г-н Шкуматов заправлялся далеко не везде — на одной из бензоколонок он просто не решился заправлять свою машину, поскольку из заправочного пистолета пахло не бензином, а, пардон, фекалиями.