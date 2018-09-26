Система помощи при экстренном торможении: развод или необходимость

В отличие от автоматической системы, «дотормаживатель» — так эту опцию прозвали автомобилисты — не видит, что творится на дороге, ведь у него нет радаров и камер. Он реагирует на то, как водитель обращается с педалью тормоза. В экстренной ситуации, когда действия рулевого кажутся блоку управления подозрительными — к примеру, драйвер ни с того, ни с сего «бросает» педаль тормоза в пол — система помогает ему остановить машину, прикладывая дополнительные усилия.

Теория теорией, а что же мы имеем на практике? Согласно результатам многочисленных исследований автопроизводителей, система помощи при экстренном торможении позволяет сократить тормозной путь в среднем на 15—20%, а это немало. Порой именно этих 15% и не хватает, чтобы предотвратить аварию или минимизировать ее последствия. Однако стоит учитывать, что это все же компьютер, который имеет свои причуды.

Да, система распознает «паническое» состояние водителя, но не сразу и, увы, не всегда. А значит пока ее нельзя назвать абсолютно надежной. Возможно, автостроителям потребуется еще не один год, чтобы наладить все процессы. Но даже сейчас ассистента при экстренном торможении со всеми его недоработками можно считать весьма эффективной опцией, способной подчас спасти жизнь.