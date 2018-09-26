Система помощи при экстренном торможении: развод или необходимость

Фото: www.aviva.ca
Некоторые водители, обнаружив в описании комплектации своего нового авто загадочную аббревиатуру BAS (EBA, HBB или AFU), задаются логичным вопросом: что это за опция и в чем, собственно, ее предназначение. Так обозначают систему помощи при экстренном торможении — жизненно важного электронного ассистента, если верить автостроителям. Но в самом ли деле он так необходим или же это очередной развод покупателя на деньги?
Виктория Базылева

Все чаще в современных автомобилях можно встретить систему помощи при экстренном торможении. Как правило, ее «загружают» в модели С-класса и выше уже в базовой комплектации. На таких машинах как, скажем, Toyota, Volvo, Ford или BMW она может быть отмечена в списке оснащения как BA, BAS, HBB или EBA. Французы же — Renault, Peugeot и Citroёn — предпочитают иную аббревиатуру — AFU.

Сразу стоит отметить, что системы помощи при экстренном торможении и автоматическое экстренное торможение — не одно и то же, вопреки убеждениям «диванных» экспертов. Несмотря на созвучие названий, эти электронные ассистенты отличаются друг от друга в корне, хотя и преследуют одну и ту же цель — остановить машину во избежание аварии.

Фото: www.infotaller.tv

Та система, которая «автоматического торможения», контролирует дистанцию до впереди идущего автомобиля посредством радаров и видеокамеры. Если искусственный интеллект понимает, что машины вот-вот «встретятся», то он самостоятельно, без участия водителя останавливает транспортное средство. Этот ассистент разработан на основе схожих систем активной безопасности — адаптивного круиз-контроля и курсовой устойчивости (ESP).

Что же до помощника при торможении, которому, собственно, и посвящена статья, то он делится на два подвида по принципу создания максимального тормозного давления: пневматический и гидравлический. Первый, как правило, тесно работает с системой ABS, а второй — с ESP. Конструктивно они схожи: датчик скорости перемещения штока вакуумного усилителя и его электромагнитный привод, а также «мозги» — электронный блок управления.

Фото: oceans5.cl

В отличие от автоматической системы, «дотормаживатель» — так эту опцию прозвали автомобилисты — не видит, что творится на дороге, ведь у него нет радаров и камер. Он реагирует на то, как водитель обращается с педалью тормоза. В экстренной ситуации, когда действия рулевого кажутся блоку управления подозрительными — к примеру, драйвер ни с того, ни с сего «бросает» педаль тормоза в пол — система помогает ему остановить машину, прикладывая дополнительные усилия.

Теория теорией, а что же мы имеем на практике? Согласно результатам многочисленных исследований автопроизводителей, система помощи при экстренном торможении позволяет сократить тормозной путь в среднем на 15—20%, а это немало. Порой именно этих 15% и не хватает, чтобы предотвратить аварию или минимизировать ее последствия. Однако стоит учитывать, что это все же компьютер, который имеет свои причуды.

Да, система распознает «паническое» состояние водителя, но не сразу и, увы, не всегда. А значит пока ее нельзя назвать абсолютно надежной. Возможно, автостроителям потребуется еще не один год, чтобы наладить все процессы. Но даже сейчас ассистента при экстренном торможении со всеми его недоработками можно считать весьма эффективной опцией, способной подчас спасти жизнь.

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26 сентября 2018
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