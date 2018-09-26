Система помощи при экстренном торможении: развод или необходимость

Все чаще в современных автомобилях можно встретить систему помощи при экстренном торможении. Как правило, ее «загружают» в модели С-класса и выше уже в базовой комплектации. На таких машинах как, скажем, Toyota, Volvo, Ford или BMW она может быть отмечена в списке оснащения как BA, BAS, HBB или EBA. Французы же — Renault, Peugeot и Citroёn — предпочитают иную аббревиатуру — AFU.
Сразу стоит отметить, что системы помощи при экстренном торможении и автоматическое экстренное торможение — не одно и то же, вопреки убеждениям «диванных» экспертов. Несмотря на созвучие названий, эти электронные ассистенты отличаются друг от друга в корне, хотя и преследуют одну и ту же цель — остановить машину во избежание аварии.