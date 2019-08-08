Придавленный имиджем: первый тест-драйв Porsche Cayenne S Coupe

Да, соперники, равно как и производители рангом пониже, меж тем успели вдоволь наэкспериментироваться с форматом купе-SUV во всевозможных масштабах, наводнив улицы разнокалиберными «матрешками». Терпение лопнуло, и в скрижалях Porsche, бренда с исторически купейными корнями, жирно проступило имя Cayenne Coupe.

Оппоненты пригорюнились, соцсети взорвались ехидным «наконец-то», а в компании заняли оборону. Официальная позиция — ждали момента. Первые два поколения массовика-бестселлера, мол, конструировали с упором на бездорожье. В качестве аргументов приводили былые успехи в Транссибирском ралли и тепло вспоминали специфический Cayenne S Transsyberia. А на дорожных свойствах в полном соответствии с актуальными тенденциями акцентировали внимание лишь в третьей генерации модели. На чьей базе, собственно, и сваяли свой трендовый «косплей».

К слову, разработка обеих версий велась фактически параллельно. Вводные общие: знакомая стилистика, удачно обкатанная на автомобилях концерна Volkswagen легкая платформа MLB Evo и набор силовых агрегатов. То есть технически в модификации Coupe привычного Cayenne примерно столько же, сколько в наших пармезанах переупакованных импортозамещенных аналогов. Много, в общем. Но не все. Идея сделать автомобиль «еще более дорожным» вылилась во впечатляющую реконструкцию.