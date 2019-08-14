Объявлены цены на обновленный Cadillac XT5

Американцы озвучили цены на обновленный кроссовер Cadillac XT5, чья мировая премьера состоялась в Китае — рынок Поднебесной остается для премиального бренда из США самым крупным. После модернизации «паркетник» обзавелся новым экономичным мотором и подорожал.
Объявлены прайсы на переживший рестайлинг Cadillac XT5, но пока лишь для американских покупателей. На родине посвежевший кроссовер в начальной комплектации оценивается в 45 090 долларов, что, по актуальному курсу немногим превышает 2 945 000 рублей. По сравнению с предшественником, новинка подорожала на 2400 долларов (около ₽157 000).
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», XT5 2020 модельного года блеснул новым мотором — наддувной двухлитровой «четверкой» мощностью 241 л. с., умеющей отключать два цилиндра в «супер-эко-режиме». К слову, движок для рынка США развивает до 237 сил. В паре с обновкой идет девятискоростной «автомат».
Кстати, уже знакомый V6 объемом 3,6 л никуда не делся, оставшись в арсенале.
Напомним, что в ходе обновления «паркетник» получил порядка 30 доработок, в том числе перелицованную решетку радиатора, новые боковые зеркала и усовершенствованный задний спойлер.
Кроме того, второй ряд кресел отныне можно двигать вперед-назад на 140 мм, добавляя места в багажнике или для ног задних пассажиров.
В 2020-м году автомобиль прикатят в российские шоу-румы. А пока нашим соотечественникам приходится довольствоваться дореформенным Cadillac XT5, чей ценник стартует от 3 190 000 рублей.