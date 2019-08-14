Как перегистрировать или снять с учета автомобиль без ПТС

Если и не ключевой, то базовый документ на автомобиль — это Паспорт транспортного средства или по другому ПТС, в котором содержатся технические сведения о машине, а так же информация о собственнике. ПТС не нужно возить с собой. Он хранится дома и используется только тогда, когда требуется перерегистрация авто или снятие с учета. А как быть, если бумага потерялась?
Лика Затворная

Да, частенько бывает так, что документы пропадают или приходят в негодность. А вы как раз решили избавиться от автомобиля, но не можете найти злосчастный ПТС, который, возможно, потерялся, его украли или порвал ребенок. И тут возникает резонный вопрос: а так ли важна эта бумага и можно ли при перерегистрации автомобиля или снятия его с учета, без нее обойтись?

Начнем с того, что все данные об автомобилях и их владельцах содержатся в базах ГИБДД. И это единственное, что важно знать. Потому как для всех остальных действий с вашим автомобилем без ПТС и других документов вам понадобится, по сути, паспорт, компьютер и аккаунт на портале Госуслуг. Либо, если не дружите с компьютером, личное присутствие в ГИБДД.

Итак, если речь идет об утилизации старого автомобиля, то стоит знать, что без документов, таких как ПТС и СТС, сертифицированная компания, занимающаяся утилизацией, его не примет. Значит, нужно обращаться в ГИБДД.

Для этого вам нужно прийти в любое отделение с паспортом и написать заявление, на основании чего вы хотите снять с учета свой автомобиль. Но торопиться восстанавливать документы не стоит. Зачем лишний раз тратится на госпошлины, которые при оплате на месте составляют 800 рублей за ПТС и 500 рублей за СТС (его так же придется менять, в связи с изменением серии и номера в дубликате ПТС).

Вам необходимо получить в ГИБДД так называемую «Карточку учета транспортного средства». Далее, с этой карточкой вы легко сдаете свой автомобиль в утиль, получаете там документы, подтверждающие этот факт, а затем, на основании полученных документов, снимаете транспортное средство с учета.

Если вы надумали продать автомобиль, но не можете найти ПТС, то есть два способа восстановить документ. Первый — через портал Госуслуг.

Вы регистрируетесь, подаете заявление на выдачу дубликата ПТС и нового СТС, прикладываете к заявлению копию паспорта гражданина РФ, старый СТС, полис ОСАГО и один из документов, подтверждающих право собственности на автомобиль:

- договор (купли-продажи, дарения);

- документ, выдаваемый органами социальной защиты населения;

- решение судов, постановление органов исполнения судебных актов;

- выписку из передаточных актов (касающиеся ТС);

- выписку из разделительного баланса (касающиеся ТС);

- свидетельство о праве на наследство;

- заверенную выписку протокола тиражной комиссии или правил проведения лотереи и акт передачи ТС;

- иные договора и документы, удостоверяющие право собственности на ТС.

Осталось выбрать удобное отделение ГИБДД, дату и время его посещения. Далее, оплачиваете госпошлину со скидкой (все опции через портал «Госуслуг» оплачиваются со скидкой 30%) — 560 рублей (вместо 800 ₽) за паспорт ТС и 350 рублей (вместо 500 ₽) за новый СТС. И, с пакетом вышеперечисленных документов, в назначенный день приезжайте на том автомобиле, чей ПТС восстанавливаете.

Если все в порядке, то после всех проверок, включая осмотр автомобиля, в этот же день вы получите дубликат ПТС. Ежели инспектор в чем-то засомневается, то может потребоваться дополнительная проверка, которая совершенно официально может затянуться на срок до 30 дней.

Дела обстоят хуже, если с компьютером не сложилось. Тогда, предварительно собрав необходимые бумаги, нужно прибыть в ГИБДД на автомобиле, документы которого вы восстанавливаете, но выдадут их вам в порядке живой очереди.

Да, минус получения дубликата ПТС при продаже автомобиля — недоверие к подобным документам со стороны покупателей. Довольно часто под видом законопослушных продавцов с дубликатами ПТС продают автомобили мошенники. Поэтому придется хорошенько постараться, чтобы убедить покупателя, что и вы, и ваш автомобиль чисты перед законом. А лучше вообще не терять ПТС, и хранить бумагу, например, в сейфе.

автоправо, очереди в ГАИ, лайфхак
14 августа 2019
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