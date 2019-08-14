Как перегистрировать или снять с учета автомобиль без ПТС

Да, частенько бывает так, что документы пропадают или приходят в негодность. А вы как раз решили избавиться от автомобиля, но не можете найти злосчастный ПТС, который, возможно, потерялся, его украли или порвал ребенок. И тут возникает резонный вопрос: а так ли важна эта бумага и можно ли при перерегистрации автомобиля или снятия его с учета, без нее обойтись?

Начнем с того, что все данные об автомобилях и их владельцах содержатся в базах ГИБДД. И это единственное, что важно знать. Потому как для всех остальных действий с вашим автомобилем без ПТС и других документов вам понадобится, по сути, паспорт, компьютер и аккаунт на портале Госуслуг. Либо, если не дружите с компьютером, личное присутствие в ГИБДД.