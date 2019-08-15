В России подорожал кроссовер Cadillac XT5

Прайс подскочил на 1,6 − 3,4%. Отныне среднеразмерный Cadillac XT5 в стартовой версии обойдется в 3 690 000 рублей без учета скидок. «Паркетник» в комплектации Premium оценивается в 3 990 000, а XT5 Platinum — в 4 440 000 «целковых». Как сообщает портал «Цена Авто», неизменным остался ценник в спецверсии Black Ice — 3 920 000 рублей.

Кстати, это не первое подорожание модели в текущем году. Последний раз Cadillac XT5 «раздул» ценник в январе: тогда из-за увеличенного НДС подрожал весь модельный ряд бренда.

Между тем, XT5 пережил обновление. Премьера новинки состоялась в Китае, где и стартовали первые продажи автомобиля. Сейчас посвежевший кроссовер осваивает домашний рынок. А в 2020 году — появится и в российских шоу-румах. Пока же нашим соотечественникам предложена модель в дорестайлинговом варианте.