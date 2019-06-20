Кроссовер Cadillac XT5 обновился и поумнел

Впервые Cadillac XT5 явили публике в 2015 году на моторшоу в Лос-Анджелесе. И до КНР кроссовер добрался лишь к весне 2016-го. Но модель сумела завоевать китайский рынок и стать там одним из самых продаваемых авто бренда.

В результате рестайлинга Cadillac XT5 получил 30 доработок. Среди них: фальшрадиаторная решетка, получившая ячеистую структуру взамен горизонтальных планок, а также доработанные корпуса боковых зеркал и задний спойлер с улучшенными аэродинамическими свойствами. Кроме того, инженеры усовершенствовали кресла заднего ряда: их теперь можно двигать вперед или назад на 140 мм, освобождая место либо в багажнике, либо для пассажиров.