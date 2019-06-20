Кроссовер Cadillac XT5 обновился и поумнел

Американцы представили обновленный кроссовер Cadillac XT5, и мировая премьера кроссовера прошла в Китае: для бренда авторынок Поднебесной остается самым крупным, несмотря даже на падающие там продажи. Но не спешите расстраиваться: новинка приедет и в Россию.
Впервые Cadillac XT5 явили публике в 2015 году на моторшоу в Лос-Анджелесе. И до КНР кроссовер добрался лишь к весне 2016-го. Но модель сумела завоевать китайский рынок и стать там одним из самых продаваемых авто бренда.
В результате рестайлинга Cadillac XT5 получил 30 доработок. Среди них: фальшрадиаторная решетка, получившая ячеистую структуру взамен горизонтальных планок, а также доработанные корпуса боковых зеркал и задний спойлер с улучшенными аэродинамическими свойствами. Кроме того, инженеры усовершенствовали кресла заднего ряда: их теперь можно двигать вперед или назад на 140 мм, освобождая место либо в багажнике, либо для пассажиров.
Но главное, авто оснастили новым экономичным мотором — двухлитровой «четверкой» мощностью 241 л. с., способной отключать работу двух цилиндров в «супер-эко-режиме». А в пару к движку инженеры установили девятискоростной «автомат» собственной разработки.
После того, как новинка появится в китайских шоу-румах, обновленный XT5 отправится на родной рынок, а потом, уж не сомневайтесь, доберется и до России.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» менеджер по связям с общественностью Cadillac Russia Елизавета Хмелева, переживший обновление Cadillac XT5 точно появится у отечественных дилеров, но не раньше 2020 года. А еще он получит новые моторы, но какие — пока секрет.