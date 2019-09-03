Как KIA Seltos намерен взорвать российский рынок

Всего компания KIA за последний летний месяц реализовала 185 509 автомобилей (не считая Кореи), подняв показатели на 3% относительно прошлого года. Бестселлером бренда продолжает оставаться кроссовер Sportage.

Родной рынок немного подкачал: 43 362 проданных машины и −1,9%. Там самым востребованным стал седан K7, в других странах известный как Cadenza (6961 единица). Но, буквально наступая лидеру на пятки, вторую строчку рейтинга занял появившийся у дилеров в августе KIA Seltos. Авто разлетелось тиражом в 6109 экземпляров. И, по прогнозам, продажи будут только расти.

Скорее всего, и отечественным потребителям прямой конкурент самого продаваемого «паркетника» в России Hyundai Creta тоже придется по вкусу. Конечно, вопрос, есть ли у Seltos шансы подвинуть лидера сегмента?

Судите сами. Сегодня о ценах на новинку пока ничего не известно. Но, учитывая стандартную политику корейского автостроителя, вполне можно предположить, что новоиспеченная модель будет сопоставима по цене с «Кретой», имея при этом более широкий список опций. Иными словами, шансы занять лидерство на нашем рынке у новинки есть. И еще какие.