Как лишают «прав» за разрешенный разворот на перекрестке

Большинство водителей даже не задумывается о том, как именно они разворачиваются на перекрестке. Маневр разрешен — крути баранку беспрепятственно. Однако и в этом простейшем деле имеются свои «подводные камни», из-за которых можно «попасть» на штраф и даже лишение «прав». Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Прежде чем выполнить разворот на перекрестке, следует, прежде всего, убедиться, что он тут разрешен. Иначе говоря, ваш маневр не должен противоречить знакам движения по полосам, разметке и прочим ограничениям. Убедившись в их отсутствии, можно приступать к развороту. Но в его процессе следует постоянно держать в голове следующую установку: траектория разворота машины должна вписываться в область пересечения проезжих частей улиц или дорог, образующих перекресток.

Как правило, это пространство представляет собой прямоугольник, каждый из углов которого совпадает с местом, где бордюр одной из пересекающихся дорог переходит в бордюр другой, перпендикулярной ей трассы. Что же будет, если ваша машина не впишется в писанную выше область пересечения двух улиц (или дорог)?

Первый неприятный вариант — когда при развороте она «цепляет» колесом сплошную осевую линию разметки той дороги, которая расположена перпендикулярно изначальному направлению движения транспортного средства. Если поблизости случится сотрудник ГИБДД, он, скорее всего, остановит нарушителя и составит протокол за «разворот через сплошную» по части 2 статьи 12.16 КоАП. Штраф тут составляет 1000—1500 рублей.

Точно такое же наказание ждет водителя, если он поторопится и начнет разворачиваться сразу, как только «морда» его транспорта оказалась на перекрестке. При этом задние колеса машины обязательно проедут поперек сплошной осевой на асфальте улицы, по которой авто ехало изначально.

Третий вариант неправильного разворота на перекрестке самый опасный с точки зрения лишения «прав». Он наиболее вероятен на перекрестках узких двухполосных дорог. В ходе разворота в таком месте очень легко хотя бы одним колесом заехать на «встречку» — ту часть перпендикулярной направлению вашего изначального движения дороги, по которой машины, идущие по ней, подъезжают к перекрестку слева от вас. Такое, кстати, возможно и при развороте на Т-образном перекрестке — когда водитель подъезжает по «ножке» и хочет, развернувшись, вернуться на нее же.

В любом случае, «за встречку» по части 4-й статьи 12.15 КоАП нарушителю полагается либо 5000 рублей штрафа, либо лишение водительского удостоверения на 4—6 месяцев.

штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, ГИБДД
3 сентября 2019
442