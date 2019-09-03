Как лишают «прав» за разрешенный разворот на перекрестке

Прежде чем выполнить разворот на перекрестке, следует, прежде всего, убедиться, что он тут разрешен. Иначе говоря, ваш маневр не должен противоречить знакам движения по полосам, разметке и прочим ограничениям. Убедившись в их отсутствии, можно приступать к развороту. Но в его процессе следует постоянно держать в голове следующую установку: траектория разворота машины должна вписываться в область пересечения проезжих частей улиц или дорог, образующих перекресток.

Как правило, это пространство представляет собой прямоугольник, каждый из углов которого совпадает с местом, где бордюр одной из пересекающихся дорог переходит в бордюр другой, перпендикулярной ей трассы. Что же будет, если ваша машина не впишется в писанную выше область пересечения двух улиц (или дорог)?

Первый неприятный вариант — когда при развороте она «цепляет» колесом сплошную осевую линию разметки той дороги, которая расположена перпендикулярно изначальному направлению движения транспортного средства. Если поблизости случится сотрудник ГИБДД, он, скорее всего, остановит нарушителя и составит протокол за «разворот через сплошную» по части 2 статьи 12.16 КоАП. Штраф тут составляет 1000—1500 рублей.