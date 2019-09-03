KIA представила спецсерию Edition Plus для своих самых популярных моделей

Стоимость пакетов в специальной серии Edition Plus отличается дополнительной выгодой от аналогичного набора опций по отдельности. Традиционно такие автомобили получат оригинальную эмблему и брендированные аксессуары.

KIA Rio и Rio X-Line специальной серии Edition Plus с 1,6-литровым мотором обойдутся минимум в 924 900 и и 984 900 рублей соотвественно.

Цена кроссоверов KIA Sportage Edition Plus, оснащенных агрегатами 2.0 или 2.4 GDI, стартуют от 1 764 900 «деревянных».

KIA Sorento Prime в специальной серии доступны с тремя моторами на выбор — 2.4 GDI, 2.2 CRDi или 3.5 MPI — и оценены минимум в 2 534 900 рублей.

Седаны бизнес-класса KIA Optima Edition Plus укомплектованы двигателями 2.0 или 2.4 GDI, и стартовая стоиомсть таких машин составляет 1 664 900 рублей.