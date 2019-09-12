Опубликованы первые снимки салона новейшего кроссовера Genesis GV70

Пока все ждут премьеры первого кроссовера корейского бренда с претензией на премиальность — Genesis GV80, разработчики уже начали готовить к запуску еще один «паркетник» — более компактный GV70. Вездесущим шпионам даже удалось сделать первые снимки.
На фото, опубликованным Kurdistan Automotive Blog, интерьер совершенного нового Genesis GV70 выглядит вполне завершенным. По некоторым данным, конкурент BMW X3 будет представлен на рубеже 2020 — 2021 годов. Но не стоит исключать и того, что новинка, построенная на общей платформе с седаном G70, дебютирует раньше намеченного срока.
В любом случае, сначала нас ждет премьера GV80. И, как уже писал портал «АвтоВзгляд», его официальный показ запланирован на конец текущего года, а запуск на рынок — на начало следующего. Среднеразмерный «паркетник» собирается подвинуть на рынке BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.
Фото: Kurdistan Automotive Blog
Фото: Kurdistan Automotive Blog
И хотя технические характеристики пока не раскрыты, ожидается, что Genesis GV80 разделит с «четырехдверкой» G80 «тележку» и моторы: бензиновые V6 и V8. В частности, 3,3-литровый двигатель мощностью 365 л. с. и 420-сильный движок объемом 5 л.
Не стоит исключать появление и гибридной силовой установки. Тем более, что корейцы вслед за европейцами активно развивают тему «зеленых» авто.