Опубликованы первые снимки салона новейшего кроссовера Genesis GV70

На фото, опубликованным Kurdistan Automotive Blog, интерьер совершенного нового Genesis GV70 выглядит вполне завершенным. По некоторым данным, конкурент BMW X3 будет представлен на рубеже 2020 — 2021 годов. Но не стоит исключать и того, что новинка, построенная на общей платформе с седаном G70, дебютирует раньше намеченного срока.

В любом случае, сначала нас ждет премьера GV80. И, как уже писал портал «АвтоВзгляд», его официальный показ запланирован на конец текущего года, а запуск на рынок — на начало следующего. Среднеразмерный «паркетник» собирается подвинуть на рынке BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.