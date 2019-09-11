Как ГИБДД штрафует за багажник на крыше машины

Прежде, чем приобретать дополнительный короб на крышу машины, действительно незаменимый в длительном семейном автопутешествии, необходимо убедиться, что он изготовлен заводским способом. Иначе говоря, у него должен быть в наличии сертификат, оформленный по Правилам ЕЭК ООН №26−02 или №26−03. Увы, хотя этот документ и не требует предъявления сотрудникам ДПС, но на всякий случай его лучше возить с собой.

Если вы купите и установите на крышу машины кустарное или самодельное изделие без сертификата, стражи порядка выпишут вам штраф. Такие дешевые сомнительные конструкции крайне популярны в регионах, хотя при эксплуатации не гарантируют безопасности. Нетрудно догадаться, что может произойти на оживленной трассе, если крепления подобного изделия не выдержат движения на высокой скорости. Так что не стоит недооценивать актуальность вопроса.