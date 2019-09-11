Как ГИБДД штрафует за багажник на крыше машины

Далеко не все водители в курсе, что за установку на крыше авто некоторых видов багажника предусмотрен штраф. Сотрудники ГИБДД могут воспользоваться этим пробелом в знаниях, и привлечь несведущего автовладельца к ответственности. В связи с чем портал «АвтоВзгляд» напоминает, что необходимо знать при покупке и установке грузового бокса.
Прежде, чем приобретать дополнительный короб на крышу машины, действительно незаменимый в длительном семейном автопутешествии, необходимо убедиться, что он изготовлен заводским способом. Иначе говоря, у него должен быть в наличии сертификат, оформленный по Правилам ЕЭК ООН №26−02 или №26−03. Увы, хотя этот документ и не требует предъявления сотрудникам ДПС, но на всякий случай его лучше возить с собой.
Если вы купите и установите на крышу машины кустарное или самодельное изделие без сертификата, стражи порядка выпишут вам штраф. Такие дешевые сомнительные конструкции крайне популярны в регионах, хотя при эксплуатации не гарантируют безопасности. Нетрудно догадаться, что может произойти на оживленной трассе, если крепления подобного изделия не выдержат движения на высокой скорости. Так что не стоит недооценивать актуальность вопроса.
Второй важный момент — багажник должен устанавливаться на штатные крепления, расположенные на крыше автомобиля. Речь идет о продольных дугах — рейлингах, а также об установленных на них поперечных ригелях, за счет которых багажник держится на крыше. В инструкции к автомобилю производитель обязательно указывает допустимые способы и пошаговые действия установки таких изделий на крышу авто.
А вот если при монтаже даже сертифицированного товара использована, например, сварка или другие нештатные способы крепления, то это уже точно будет считаться нарушением конструкции автомобиля, которое необходимо согласовывать в ГИБДД — и соответствующая запись должна быть зафиксирована в ПТС.
Все это регламентировано пунктом 7.18 «Перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». А согласно ст. 12.5 КоАП, штраф за использование самодельного багажника, отсутствие сертификата на него, а также непредусмотренные производителем крепления составляет 500 рублей. Правда, если водителю инкреминируют «вмешательство в конструкцию т/с» — то это будут уже совсем другой «гемморой».