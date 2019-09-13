Когда в Россию приедет шикарный кроссовер Mercedes-Maybach

Собирая информацию в кулуарах Франкфуртского автосалона, британским журналистам из Autocar удалось узнать некоторые подробности о первом серийном кроссовере бренда Mercedes-Maybach.

И в первую очередь подтвердились данные, что Mercedes-Benz GLS в варианте для избранных выйдет на сцену еще до конца текущего года. Авто оценят приблизительно в 150 000 фунтов стерлингов (около 12 000 000 рублей по актуальному курсу). Кроме того выяснилось, что основные рынки, куда выведут модель — Китай, Северная Америка и Россия.

Суперкроссовер будет серьезно отличаться от обычного GLS. Автомобиль блеснет новой решеткой радиатора, иной оптикой, а также эксклюзивным исполнением колесных дисков. Некоторые элементы дизайна кузова он позаимствует у шоу-кара Vision 6, дебютировавшего в Пеббл-Бич в 2016 году.

По предварительным данным, немецкий конкурент Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan получит удлиненную колесную базу и четырех– или пятиместную компоновку салона. А среди предложенных моторов назван четырехлитровый битурбированный V8 в сочетании с девятискоростным «автоматом» и фирменным полным приводом 4Matic. Возможно, в моторную линейку войдет и V12 объемом 6 л.