Официально представлен обновленный кроссовер Honda CR-V

Как это ни странно звучит, обновленный Honda CR-V дебютирует уже не в первый раз. В начале года туда же в Детройт японцы привезли модернизированный кроссовер. Но, как выяснилось позже, это был прототип. А серийный автомобиль предстал перед публикой только сейчас, и тоже в Соединенных Штатах.

После реформы CR-V обзавелся подретушированной решеткой радиатора, перелицованными бамперами и затемненной оптикой.

Кроме того, инженеры немного поколдовали над выхлопной системой.

В салоне — по-иному выполненный центральный тоннель с беспроводной зарядкой и USB-портами. А в базовой комплектации появился адаптивный круиз-контроль, умеющий автоматически тормозить перед препятствием и удерживать авто в полосе.