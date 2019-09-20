Официально представлен обновленный кроссовер Honda CR-V

Фото: Honda
Компактный кроссовер Honda CR-V пятого поколения, дебютировавший осенью 2016 года в Детройте, дождался обновления. Официально представленный «паркетник» отделался легким фейслифтингом и получил экономичную силовую установку.
Светлана Ермолаева

Как это ни странно звучит, обновленный Honda CR-V дебютирует уже не в первый раз. В начале года туда же в Детройт японцы привезли модернизированный кроссовер. Но, как выяснилось позже, это был прототип. А серийный автомобиль предстал перед публикой только сейчас, и тоже в Соединенных Штатах.

После реформы CR-V обзавелся подретушированной решеткой радиатора, перелицованными бамперами и затемненной оптикой.

Кроме того, инженеры немного поколдовали над выхлопной системой.

В салоне — по-иному выполненный центральный тоннель с беспроводной зарядкой и USB-портами. А в базовой комплектации появился адаптивный круиз-контроль, умеющий автоматически тормозить перед препятствием и удерживать авто в полосе.

Главное, что кроссовер потерял 2,4-литровый «атмосферник». Отныне будет доступен лишь 193-сильный турбодвижок объемом 1,5 л в паре с вариатором.

В Россию обновленный «СиЭр-Ви», собираемый на заводе в Огайо, тоже приедет. Но спецификации автомобиля пока не раскрываются.

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20 сентября 2019
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