Почему зимой лучше не пользоваться круиз-контролем

Круиз-контроль, получивший широкое распространение еще в 70-х годах минувшего столетия, поддерживает постоянную скорость машины, регулируя подачу топлива без участия водителя. Драйвер активирует систему, фиксирует посредством клавиш на рулевом колесе нужный темп движения и убирает ногу с педали акселератора — ему остается лишь внимательно следить за дорогой, подкручивая «баранку» и при необходимости подтормаживая.

Беда в том, что «круиз», даже адаптивный, пока еще не умеет «читать» дорожную ситуацию: верно оценивать состояние покрытия, курсовую устойчивость транспортного средства, траекторию его движения и т. п. И потому автопроизводители в мануалах к автомобилям настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от использования «автопилота» в «опасных» условиях, к коим, помимо прочего, относятся и скользкие, заснеженные дороги.

Те самоуверенные товарищи, что не привыкли следовать чьим-то советам, рискуют на обледеневшей трассе потерять контроль над автомобилем, вызванный пробуксовкой колес.