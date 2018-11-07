Почему зимой лучше не пользоваться круиз-контролем

Фото: www.buyacar.co.uk
Круиз-контроль — весьма удобная опция, которой с огромным удовольствием пользуются многие водители. Однако далеко не все из них подозревают, что зимой — на скользких и заснеженных дорогах — эта «умная» система может сыграть с рулевым и его пассажирами злую шутку. Почему в морозное время года от «круиза» лучше отказаться, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Круиз-контроль, получивший широкое распространение еще в 70-х годах минувшего столетия, поддерживает постоянную скорость машины, регулируя подачу топлива без участия водителя. Драйвер активирует систему, фиксирует посредством клавиш на рулевом колесе нужный темп движения и убирает ногу с педали акселератора — ему остается лишь внимательно следить за дорогой, подкручивая «баранку» и при необходимости подтормаживая.

Беда в том, что «круиз», даже адаптивный, пока еще не умеет «читать» дорожную ситуацию: верно оценивать состояние покрытия, курсовую устойчивость транспортного средства, траекторию его движения и т. п. И потому автопроизводители в мануалах к автомобилям настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от использования «автопилота» в «опасных» условиях, к коим, помимо прочего, относятся и скользкие, заснеженные дороги.

Те самоуверенные товарищи, что не привыкли следовать чьим-то советам, рискуют на обледеневшей трассе потерять контроль над автомобилем, вызванный пробуксовкой колес.

Фото: www.yourmechanic.com

«Подождите-ка, а как же ESP, ABS и прочие электронные помощники, отвечающие за безопасность в экстренных ситуациях?», — спросите вы. Да, они-то попытаются вернуть авто на нужный курс, но «круиз» с высокой долей вероятности будет всячески этому препятствовать.

Чтобы разобраться в причинах этого «производственного конфликта», вспомним, как именно действует ESP. Система курсовой устойчивости, обнаружив, скажем, начало сноса задней оси, вмешивается в работу ABS и «притормаживает» внешнее переднее колесо, отдавая команду блоку управления двигателем на уменьшение подачи горючего. «Круиз» же, как мы помним, напротив, «поддает газку» — вот и получается, что системы по очереди «глушат» друг друга.

Чем это чревато для рулевого? Попаданием в серьезное ДТП! Ведь машина, в «мозгах» которой разворачивается настоящая битва между системами, может повести себя совершенно непредсказуемо. Еще хуже, если за штурвалом в этот смертельно опасный момент окажется новичок, не имеющий ни малейшего представления о приемах контраварийного вождения.

Конечно, шанс возникновения подобной ситуации не очень высок, однако он все же есть: от пробуксовки на скользком покрытии не застрахован даже самый опытный драйвер на дорогущем автомобиле, напичканном множеством электронных ассистентов. А коль так, зачем же испытывать судьбу? Раз в год, как известно, и палка стреляет.

безопасность дорожного движения, технология, дорога, трасса
7 ноября 2018
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